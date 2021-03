La última chance para Del Potro: se operó la rodilla derecha por cuarta vez, sabiendo que no habrá más

Juan Martín del Potro sabe que está ante la última chance. “Este es el último tiro”, deslizan en su entorno, apesadumbrados, sin desconocer que, una y otra vez, el tenista tandilense escribió asombrosos capítulos de resiliencia. Pero tiene 32 años, hace 21 meses que no compite y, hasta aquí, ninguna cirugía ni tratamientos médicos menos invasivos lo ayudaron a sanar su maltrecha rodilla derecha. El ex número 3 del mundo hoy volvió a entrar en un quirófano (por octava vez en su carrera). Lo hizo en Chicago, en el Midwest Orthopaedics at Rush, un centro líder en salud musculoesquelética. Y fue operado por Jorge Chahla, un cirujano ortopédico nacido en Tucumán pero radicado en EE.UU., especializado en problemas complejos de rodilla, cadera y hombro.

“La definitiva”, se limitó a escribir Del Potro en sus redes sociales, acompañando las simbólicas palabras con una foto en la cama tras la cirugía. Hace tiempo que el doble medallista olímpico perdió la confianza en los médicos, inclusive habiendo visto a muchos de los profesionales más destacados del mundo. El daño inicial en la rótula ya está reparado, pero continúa sintiendo dolores y las molestias provienen de otra zona de la rodilla. Ese desconcierto, sumado a que ya tiene un umbral de dolor muy bajo, es lo que no deja de perturbar al actual 173°.

El contacto con el doctor Chahla no es nuevo, pero al haber recomendado una operación más agresiva, en su momento Del Potro optó por otras alternativas, como cuando en agosto último fue operado en Berna, Suiza, por Roland Biedert, médico de máxima confianza Roger Federer y Stan Wawrinka. Pero la intervención tampoco dio los resultados esperados por el argentino. También se había operado en Barcelona con Ángel Ruiz Cotorro y, en Miami, con Lee Kaplan.

En diciembre pasado, el campeón de la Copa Davis 2016 viajó a Porto Alegre para someterse a un nuevo intento de rehabilitación, en este caso, con un tratamiento con células madre. El procedimiento consistía en la aplicación de las propias células de la médula ósea de Del Potro en la región lesionada, con el fin de acelerar la recuperación.

El tucumano Jorge Chahla, el médico que operó este martes a Del Potro en Chicago. https://www.jorgechahlamd.com/

Del Potro está confundido, sin entrenarse y hasta en los últimos meses aumentó de peso. A su incierta situación deportiva se sumó, en enero último, el fallecimiento de su padre, Daniel, que además provocarle un fuerte golpe emocional lo llevó a tener que tomar las riendas de la empresa familiar en un contexto económico complejo. El escenario, con miras al futuro, es muy delicado. Así lo entienden su mamá (Patricia), su hermana (Julieta) y sus amigos de Tandil, que son el gran sostén de Juan Martín.

El doctor Chahla, que fue jugador de rugby (estuvo convocado en Los Pumitas) y en EE.UU. también trabaja con los equipos de los Chicago White Sox (béisbol), Chicago Bulls (NBA) y Chicago Fire (MLS), distinguió cuál es el daño que posee Del Potro en la rodilla y por ello se decidieron a avanzar con la cirugía. La gran obsesión del campeón del US Open 2009 es competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán en cuatro meses, aunque los tiempos le jugarían en contra. Tras la cirugía en Chicago (de la que no se comunicaron los detalles), el período de recuperación demandará varios meses, pero -según le dijo a su entorno- hará todo lo posible por poder llegar en condiciones a Tokio.

Es admirable que, después de tantas cirugías, primero en las muñecas y después en la rodilla derecha, Del Potro continúe buscando opciones para tratar de volver al tenis. Es la última chance. Lo tiene asumido.