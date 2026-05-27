Del Potro habló por primera vez sobre el robo que sufrió en su casa: “Deseo que Tandil vuelva a ser tranquilo”

El extenista Juan Martín Del Potro habló este miércoles por primera vez sobre el robo que sufrió en su casa de Tandil el 15 de mayo último y dijo que “muchas cosas muy valiosas en lo emocional no pudieron ser recuperadas”, además de manifestar sus deseos de que su ciudad natal “vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”.

En una sentida publicación en la red social X, Del Potro expresó: “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”.

El posteo de Del Potro

“También mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”, añadió.

El exdeportista sostuvo que “lamentablemente muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables, no pudieron ser recuperadas. Aún así deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”, cerró.

Qué pasó

El robo tuvo lugar el 15 de mayo último, cuando delincuentes ingresaron en la casa de Del Potro en Tandil y robaron distintos objetos de valor como raquetas, medallas y trofeos que consiguió a lo largo de su carrera.

La casa estaba vacía en el momento del asalto y, al poco tiempo, se montó un operativo de búsqueda en la zona.

Fue la madre del exdeportista, Patricia Lucas, quien descubrió el hecho cuando volvió a la vivienda, que tenía uno de los ventanales rotos, un desorden evidente y distintas pertenencias desaparecidas, entre las que había tanto objetos deportivos históricos y afectivos como elementos de valor.

Los dos chilenos detrás del robo en la casa de Juan Martín Del Potro PFA

Los acusados por el robo, dos jóvenes de nacionalidad chilena, fueron detenidos el 22 de mayo cuando intentaban salir del país.

Se trata de Bastián Jiménez Freraut, de 28 años, e Ignacio Zúñiga Cartés, de 21, quienes incluso tenían una orden de captura internacional emitida por la Justicia de los Estados Unidos.

Ambos fueron capturados el viernes 22 de mayo por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en la terminal de ómnibus de Retiro, donde estaban por abordar un micro con destino a Misiones, posiblemente para cruzar después a Brasil o a Paraguay.

“Si bien seguramente sabían que eran buscados en los Estados Unidos, no imaginaron que había una circular roja subida a la base de Interpol. Se confiaron y para abordar el ómnibus que los iba a llevar a Misiones presentaron sus documentos verdaderos. Inmediatamente quedaron detenidos”, dijo a LA NACION un detective que participó del operativo, a cargo de la División Prevención Delictiva Internacional del Departamento Interpol y de la Comisaría Terminal de Ómnibus, ambas dependencias de la PFA.

Parte de la banda internacional que cayó por robar en la casa de Del Potro

Los ciudadanos chilenos eran buscados por una serie de robos en Tennessee, Tampa, Wisconsin, Cincinnati y Kansas, donde, junto con otros delincuentes, obtuvieron un botín superior a los 2 millones de dólares con robos a viviendas de deportistas de élite norteamericanos, entre ellos, Travis Kelce, estrella del fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift.

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