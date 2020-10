El periodista redactó un emotivo mensaje por el Día de la Madre. Crédito: Instagram

El periodista Juan Pablo Varsky conmocionó las redes con las emotivas palabras que le dedicó a su mamá, que falleció en 2016 a causa de un cáncer de páncreas, por el Día de la Madre y compartió la última foto que se tomaron juntos, donde se los ve muy alegres a ambos.

"Esta es mi última foto con mi mamá. Estábamos en su casa. Ya le dolía el cuerpo. Se la ve hermosa y espléndida porque siempre fue así, hasta el último día", escribió el conductor de "Perspectivas desde Buenos Aires", de CNN, en su cuenta de Instagram.

Varsky contó que su madre, Adela Katz, partió en 2016, unos días antes del Día de la Madre, debido a un cáncer de páncreas, lo que lo hizo reflexionar acerca de esta enfermedad. "Aprendí a borrar el lenguaje bélico sobre el cáncer. Me lo enseñaron enfermeros, terapistas, oncólogos y, sobre todo, los pacientes. No hay guerras ni batallas. Se afronta, se acompaña, se siente. No se lucha", manifestó tras haberlo experimentado con alguien tan cercano como su mamá.

El periodista escribió que ahora acepta "convivir con su ausencia", aunque "es un proceso que no termina nunca". "No me enojo. Es lo que me tocó y le agradezco a la vida haber sido amado y educado por una mamá como Adela. La mejor mamá que pudimos haber tenido Caro, Marilú y yo", añadió al mencionar también a sus hermanas.

Juan Pablo Varsky y la última foto de su mamá junto a él y su esposa Lala Bruzoni Crédito: Instagram

El conductor de 49 años será papá por tercera vez pero por primera de una nena, ya que tiene a Benjamín y Valentín Varsky y ahora, con su actual mujer, "Lala" Bruzoni -quien, a su vez, tiene a Isabel, Felipe y Juana- esperan a Lupe. Por eso, consideró que se trata de un Día de la Madre en un año "especial", ya que lo festeja aguardando la llegada de su hija.

"Desde que me desperté esta mañana me las imagino a las dos, a mi mujer y a mi mamá juntas, divertidas y felices. Charlando sobre Lupita, eligiendo ropa para ella, burlándose un poco de mí también. Lala y Adela compartieron poco tiempo pero en menos de un año se entendieron de maravillas", añoró sobre su esposa y su madre.

Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni con sus cinco hijos. Crédito: Instagram

Asimismo, pensó que siempre le gustaría tenerla ahí, entre su familia, "pero hoy todavía más". Y concluyó: "¡Feliz Día, mami! En tres meses llegará a este mundo otra persona a la que cuidarás desde donde quiera que estés. Te amo, siempre".