Cuando se propone algo, tarde o temprano lo logra. Puede caer hasta lo más bajo, como también levantarse y llegar a la cima. En otro capítulo de su increíble carrera golfística, Tiger Woods tiene ahora como meta obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El californiano aspira a participar por primera vez en la cita olímpica después de no clasificarse para Río 2016 en la vuelta del golf a los Juegos tras 112 años de ausencia.

"Ir a los Juegos es un gran objetivo y no me veo teniendo muchas más posibilidades después del próximo año", comentó el ganador de 15 majors. "Dentro de cuatro años tendré 48 y no es fácil estar entre los cuatro mejores estadounidenses con esa edad", agregó.

Así es el escenario: si hay al menos cuatro estadounidenses en el top 15 del ranking mundial del 22 de junio de 2020 -un hecho por demás factible, fiel a la historia y a la actualidad-, ese cuarteto viajará a los Juegos de Tokio. Woods figura en este momento como el sexto de los nueve estadounidenses que ocupan los primeros 15 puestos del ranking, detrás de Brooks Koepka (1°), Dustin Johnson (3°), Patrick Cantlay (6°), Justin Thomas (7°) y Bryson DeChambeau (8°).

Tiger Woods se prueba el tradicional saco verde de los campeones del Master de Augusta Fuente: AP

"Fui a mis primeros Juegos en Los Ángeles 1984 y ahora tengo la oportunidad de formar parte de ellos. Ser olímpicos es importante para nosotros y para el crecimiento de nuestro deporte", reflexionó el ganador del Masters de Augusta en 2019, un triunfo que llegó en torneos grandes después de 10 años. "El juego se ha hecho más global y participar en los Juegos es una oportunidad para ser parte de este hecho".

Woods también trazó un balance de su regreso a la primera línea en el circuito tras temporadas complicadas entre 2014 y 2017 como consecuencia de sus operaciones de cadera. Su título en Augusta este año lo devolvió a la elite.

"Ser capaz de haber jugado así durante estos dos últimos años viniendo de donde venía y haber obtenido dos victorias... No me lo imaginaba antes de operarme", aseguró. "Echaba de menos competir contra esta gente. Me perdí la irrupción de Jordan (Spieth), JT (Justin Thomas), Bryson (Dechambeau) o Patrick (Reed). Ahora están asentados y yo estoy volviendo, así que está siendo divertido competir", concluyó.