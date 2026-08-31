Las grafólogas coinciden sobre la carta de despedida de Messi: “Es una escritura ligada y rápida, sin levantar la birome, es de alguien que si se frena, se quiebra”

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la selección argentina tras dos décadas de trayectoria profesional generó un impacto profundo en el ámbito deportivo y social. Más allá del contenido de su mensaje, la forma gráfica de la carta de tres páginas desató un interés particular en el campo de la grafología. Nélida Guzmán y Susana López Zavaleta, especialistas en la materia, realizaron un examen detallado de los trazos, la presión y la estructura empleada por el capitán argentino al momento de comunicar su decisión final. En diálogo con LA NACION, el análisis de estas expertas arroja luz sobre el estado anímico y el mecanismo de defensa que el futbolista empleó para redactar una despedida de gran carga emocional.

Antes de despedirse, Messi se dio el gusto de eliminar a Inglaterra de un Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La característica principal del manuscrito reside en la elección de las mayúsculas como formato predominante. Según explica Guzmán, este recurso no constituye una intención de enfatizar el mensaje, sino que opera como un escudo protector. En palabras de la especialista: “La mayúscula de imprenta no es un grito, es una armadura”. También destaca que la escritura natural de Messi posee rasgos emotivos y blandos, por lo cual el cambio hacia la imprenta responde a una necesidad de mantener el control. “Cuando tiene que decir algo doloroso e importante, se pasa a imprenta para tener el control, para que se entienda claro y para no quebrarse mientras escribe”, afirma.

La carta de Messi dejó más que el mensaje del retiro de la selección Instagram (@leomessi)

Por su parte, López Zavaleta coincide en la dualidad de esta elección técnica. Para la analista, el uso de letras desligadas en una escritura habitual denota una personalidad independiente y observadora, enfocada en lo esencial. Sostiene que el uso de mayúsculas permite dos interpretaciones: “Una, que sea la letra habitual de él, y otra que es la letra que eligió para estar seguro de que transmite con claridad lo que quiere expresar”. La experta subraya que, si se trata de su grafía cotidiana, el deportista demuestra ser una persona directa, concreta y con una afectividad controlada.

El aspecto rítmico de la misiva resulta fundamental para comprender el estado del jugador de Inter Miami CF. Nélida Guzmán describe la escritura como “ligada y rápida, sin levantar la birome”. La grafóloga observa un comportamiento claro en el autor: “Es de alguien que si se frena, se quiebra; necesita terminarla de una vez”. Esta urgencia técnica se vincula con un esfuerzo de contención visible a lo largo de las tres páginas manuscritas. La especialista identifica dos energías contrapuestas en el texto: la firmeza del inicio, donde destaca la convicción en el agradecimiento familiar, frente al declive final hacia una mayor tranquilidad, pero con síntomas evidentes de agotamiento emocional.

El análisis de Nélida Guzmán, que luego desarrolló en palabras Gentileza Nélida Guzmán

La presencia de tachaduras, un elemento común en textos de carácter humano, no sugiere una falta de sinceridad o una intención de ocultamiento para las expertas. López Zavaleta resta importancia a la única corrección relevante en las tres hojas: “No le doy valor porque se entiende que es la corrección de una palabra. Es muy diferente a si hubiera muchas tachaduras en un texto”. Esta visión es compartida por Guzmán, quien interpreta el acto como una muestra de honestidad y autoexigencia: “Tacha con una sola línea limpia y sigue, no borra ni garabatea por ocultar. Es un perfeccionista que se va corrigiendo en el momento, pero quiere ser justo con cada palabra”. Para ella, la limpieza en la corrección simboliza transparencia total.

El mensaje indirecto para Jorge, su padre

En cuanto a la disposición del texto y la inclinación de las letras hacia la derecha, López Zavaleta interpreta esta dirección como una apertura del jugador hacia los demás: “Toda la escritura tiene una leve inclinación hacia la derecha, lo cual nos está indicando su deseo de comunicar, abierto hacia los demás”. Asimismo, destaca la relación de los trazos con los sentimientos. La letra “o”, por ejemplo, exhibe una variabilidad llamativa que confirma la emocionalidad de Messi al momento de escribir. También detecta en una de las letras “o” un indicio de agobio, mientras que en la letra “p” vinculada a la figura paterna observa un detalle significativo: “La letra p, la parte curva, cae sobre la letra o, y la letra o tiene forma de corazón. Eso me llamó la atención”.

López Zavaleta encuentra, entre dos letras en particular, un cariñoso detalle inconsciente de Lionel para Jorge

El análisis grafológico se detiene también en el uso de los signos de exclamación y de puntuación. López Zavaleta nota que el capitán utiliza los signos adecuadamente para enfatizar significados específicos en palabras como “siempre”, “camiseta” o “momentos”. Por su parte, Nélida Guzmán distingue entre el uso de uno o dos signos de admiración como un indicador de contención versus desborde: “Un signo significa énfasis de lo que escribimos. Dos signos es cuando se observa un desborde de emoción”. Según la experta, el uso de doble signo al final de la carta marca el momento exacto donde la voluntad del futbolista cede ante el sentimiento: “Es el único momento de la carta donde se le escapa el control. Un signo es la cabeza, dos signos es el corazón. Messi es el nene de Rosario que se le escapa al capitán”.

La emotividad expresiva de Messi

López Zavaleta aporta una visión sobre la humildad del astro reflejada en los detalles minúsculos. Al analizar la letra “i”, la grafóloga destaca una autoestima moderada: “Con la grandeza que tiene el alma de esta figura del deporte, tiene una humildad extrema”. Además, la letra “m” analizada en el escrito sugiere, según la experta, una personalidad atenta a las necesidades del entorno. Este rasgo se conecta con el perfil de un capitán que observa quién requiere ayuda. La grafóloga enfatiza que la energía volcada en la escritura es un reflejo genuino de la persona: “El cuerpo es energía. La palabra escrita también está reflejando algo de la persona. En este caso esa letra q, unida a otros elementos, creo que es la primera vez que he hecho tantos análisis y he sentido una conexión tan directa con el alma”.

El análisis de Susana López Zavaleta, que luego desarrolló en palabras Gentileza Susana López Zavaleta

La carta de Messi, redactada poco después de la final y ratificada tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, constituye un documento de cierre donde conviven el orgullo por lo logrado y el agotamiento físico. Nélida Guzmán resume la experiencia del texto como una mezcla de sensaciones: “Transmite a una persona extremadamente emotiva, entregada, con fuerte identidad de grupo y sentido de misión cumplida. Se nota el duelo de cierre de una etapa, pero también tranquilidad y orgullo”. Los márgenes, que Messi invade por completo, señalan según las especialistas que el autor “no se guarda nada”. La misiva funciona como un descargo donde la presión de la escritura refleja la carga de dos décadas al servicio de la selección nacional.

El examen técnico confirma que la carta no constituye un ejercicio de estilo, sino un acto de honestidad visceral. La velocidad del trazo y la firmeza en el uso de la imprenta sugieren una estrategia deliberada para comunicar una decisión irrevocable sin sucumbir al quiebre emocional. La autenticidad del mensaje queda refrendada por los pequeños detalles que las grafólogas pudieron identificar mediante el análisis de los óvalos, la presión sobre el papel y la estructura de las letras. Lionel Messi logra, mediante la palabra escrita, transformar su retiro en un mensaje de gratitud que trasciende la cancha para profundizar en su identidad humana.

Si bien se cerró la etapa de Messi en la selección, su legado se encargará de recordarlo para siempre Anibal Greco - LA NACIÃ“N

El cierre de esta etapa, marcada por el reciente fallecimiento de su padre y el peso de las competencias internacionales, se cristaliza en una misiva que las especialistas califican como un documento honesto y transparente. La “tranquilidad y el orgullo” mencionados por Nélida Guzmán y la “humildad extrema” señalada por Susana López Zavaleta configuran el perfil de un deportista que, incluso en su despedida, mantiene su esencia. El análisis concluye que, para Messi, escribir este mensaje significó un proceso de vaciado necesario para emprender una nueva vida fuera de la selección. Cada trazo y cada corrección forman parte del mapa emocional de un líder que, al finalizar su carrera con el combinado nacional, decide mostrarse tal cual es ante los ojos del público. El documento, aunque técnico, revela la profundidad del sentimiento de un deportista que se retira bajo sus propios términos.