Le pidió casamiento a su novio en La Bombonera y todos se quedaron con la reacción de él: “¡Su cara!”

Una tierna escena de amor fue registrada el pasado miércoles en La Bombonera, en lo que terminó en goleada 5-3 a favor del equipo de Sebastián Battaglia. Una hincha de Boca le pidió casamiento a su novio en plena platea y la reacción de su enamorado se viralizó a través de las redes sociales.

El video fue publicado por la propia Daiana en su cuenta de TikTok, @daipistone. En menos de una semana cosechó más de 400.000 reproducciones, 58.000 likes y 500 comentarios, y se convirtió en el posteo más exitoso de su cuenta. “¡Me caso!”, anunció la tiktoker en el título y compartió las imágenes de un momento que, sin dudas, jamás olvidará.

El clip está musicalizado con la canción de Snow Patrol, “Chasing Cars”, que forma parte de la banda sonora de la existosa serie Grey’s Anatomy. En apenas un minuto, sintetiza a la perfección el momento de la propuesta y la reacción del novio, que llamó la atención de los usuarios. Al inicio del video se puede ver a Daiana buscando algo en el bolsillo de su campera. Algo nerviosa, mira a los ojos a su enamorado, le muestra el anillo y le pregunta: “¿Te querés casar conmigo?”. El joven luce desencajado y le devuelve una mirada atónita. “¿Qué? ¿Es posta?”, la interroga. Y ella asiente con la cabeza.

Ante la falta de respuesta de su novio, que sigue mirándola sin poder reaccionar, Daiana se ríe y se tapa la cara. Finalmente, el joven acepta la propuesta y se funden en un romántico beso. Ella incluso no logra contener la emoción y rompe en llanto. Sin embargo, él no parece del todo conmovido por la situación, tal como señalaron los seguidores de la chica.

"¿Es posta?": le propuesieron casamiento en la Bombonera y su reacción se hizo viral (Foto: Captura de video)

“La cara del chico...”, comentó una usuaria y otra le respondió: “Mmm... pensé lo mismo. Se ve sorprendido, pero no contento o convencido. No sé, ojalá me equivoque. Lo digo por la chica, que se ve que está enamorada”.

“Ni una lagrima se le cayó, yo me largo a llorar, ¿sabés cómo?”, opinó una seguidora. “El chico tiene cara de que quiere seguir viendo el partido”, dijo otra. “Se lo ve un poco sorprendido de más al muchacho, je”, comentó un seguidor. Cansado de las críticas, un usuario escribió: “Tal vez es una persona tímida y vergonzosa, eso no quita el amor que pudiera tenerle. Empatía a marzo”. Más allá de las conjeturas, el futuro marido también recibió un consejo. “Cuidala, hermano. No hay dos así. Te lo propone ella, en La Bombonera y encima hincha del más grande”, le dijo un hincha xeneize.

La emoción del compromiso: le propuso casamiento en la cancha de Boca (Foto: Captura de video)

La tiktoker hizo caso omiso a las críticas y optó por responder solo los mensajes positivos. “Aguante vos, ¡que le propusiste casamiento! Y en la cancha! Sos todo. ¡Que sean híper felices!”, le escribió una seguidora. “Gracias por la buena energía”, le contestó la protagonista de la historia viral. También hubo quienes señalaron la emoción de la espectadora ocasional de la escena de amor. “Ay, la chica de al lado estaba re feliz, ¡qué lindos!”, comentó una usuaria y Daiana le respondió: “Lo más lindo fue ver la emoción de ella sin conocernos”.