La sorprendente propuesta de casamiento que recibió Julieta Puente mientras volaba sobre Nueva York

Una de las personas que “aprovechó” el período de la pandemia a su favor fue la influencer, periodista y personal trainer, Julieta Puente, quien desde sus comienzos en las redes sociales hasta su paso por La Academia de Showmatch en 2021, no paró de crecer. Además de toda la alegría que le dio el “Cardio de la felicidad”, la joven de 28 años está enamorada del nadador marplatense Facundo Miguelena, quien el miércoles por la noche le propuso casamiento de la manera menos pensada.

La vida de Julieta Puente sigue dando pasos positivos desde que se hizo conocida por sus entrenamientos que se viralizaron durante la pandemia. La personal trainer logró capitalizar esa popularidad y rápidamente se hizo un nombre dentro de la farándula argentina. La comunicadora, que comparte toda su vida en Instagram, expresó en reiteradas ocasiones que le gustaría casarse con su novio Facundo Miguelena, con el que lleva más de tres años de relación. Sin embargo, nunca sospechó de que su pareja le tenía una romántica sorpresa en Nueva York, Estados Unidos, durante sus vacaciones.

La inesperada propuesta de casamiento a Facundo Miguelena

Tanto Julieta Puente como Facundo Miguelena compartieron videos y fotos de su lujosa cita en un helicóptero. El nadador contrató un paseo por los cielos de la ciudad neoyorkina sin develar de qué se trataba la excursión. El plan se vio un peligro debido al mal clima que imposibilitaba el despegue de la aeronave.

No obstante, el marplatense insistió en despegar el miércoles y luego de unos minutos pasearon por los cielos de Nueva York hasta que, en un momento, sacó de su bolsillo una cajita con una alianza y le pidió matrimonio a Julieta Puente con la Estatua de la Libertad de fondo.

La influencer, que sonreía mientras filmaba la espectacular vista, se dio vuelta y quedó atónita al darse cuenta que su novio le propuso casamiento. Cuando notó de que no se trataba de una broma, Julieta Puente se largó a llorar.

“Porque hace tres años nos elegimos, nos respetamos y siempre priorizamos nuestro vínculo sano hasta cuando a veces las cosas se ponen raris o difíciles por algún motivo”, escribió Julieta Puente en una historia en la que se la ve llorando de la emoción. Por su parte, Miguelena también se manifestó en las redes: “Prometo dar hasta lo que no tengo por verte sonreír toda mi vida. she said YES”, escribió en el video que compartió en su feed de Instagram, el cual se viralizó en la red social con más de 200.000 likes.

Los seguidores de la pareja llenaron de buenos deseos al futuro matrimonio y Puente le dedicó una historia: “Como no llego a responder todos sus mensajitos por privado, les digo GRACIAS por acá!”. manifestó la joven y agregó: “Me encanta que sean parte porque en cierto modo, son parte de mi vida: hace 2 años nos vemos 3 veces x semana para entrenar juntas”, concluyó la periodista.