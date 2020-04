El "Chavo" Leandro Desábato ponderó contar con un futbolista de la jerarquía de Javier Mascherano. Crédito: Facebook Estudiantes de La Plata

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 17:05

La llegada de Javier Mascherano revolucionó Estudiantes y el fútbol argentino . Y no es para menos. Su trayectoria habla por sí sola: integró el mejor Barcelona de la historia, y es el futbolista con más partidos jugados en la selección Argentina. A fines de 2019, el presidente Juan Sebastián Verón anunció su llegada al club pincharrata, proveniente desde el fútbol chino.

Sin embargo, en un comienzo las cosas no salieron como se esperaba. Eso motivó la salida del entrenador Gabriel Milito tras caer por Copa Argentina ante Laferrere por penales. Ahora, el Chavo Leandro Desábato está a cargo del primer equipo, quien tiene el privilegio de dirigir, en su primera experiencia profesional, al Jefecito : "Es un lujo. El otro día estaba mirando la final del Mundial 2014 y hoy digo: está acá . Es un profesional 10 puntos. Los pibes eso lo ven, necesitamos esa clase de jugadores para seguir apuntando a los chicos para que el ejemplo sea él, como en su momento lo fue Sebastián (Verón). Figuras importantes a nivel mundial. Porque parece que lograron cosas imposibles y después lo ven en el día a día, y se dan cuenta que no es imposible", dijo el exfutbolista en diálogo con Hernán Castillo en TNT Sports .

También señaló que, como entrenador, le "resuelve un montón de cosas". "Tener un jugador de esa magnitud adentro de la cancha, que sería como un segundo técnico... Es muy importante. También hay una realidad. Nosotros tenemos que llevarlo a Javier a que él pueda disfrutar el día a día. A veces cuando hay un jugador que ya tiene una cierta edad, es cuando más uno pretende de ese jugador. Y ya no tiene esa energía. Entonces, vos lo tenés que ayudar. Es un poco el desafío de poder acompañarlos y que ellos puedan disfrutar. Hay que ver si somos capaces de poder ayudarlo a que no asuman toda la responsabilidad". Desábato repite la palabra disfrute , algo de lo que, señala, en el fútbol se habla "poco".

Por otra parte, el técnico de Estudiantes se refirió a la continuidad de Marcos Rojo, a quien se le vence el préstamo en junio: "Cuando llegó al club estábamos en reserva, fuimos a recibirlo con el Chapu (Rodrigo Braña). El deseo de él es quedarse. Lo poco que hablé en este tiempo del parate es que le gustaría seguir jugando hasta enero del año que viene. Pero hay cosas que no dependen de uno. No termina decidiendo él. En este plantel que tengo hay muchos pibes, su presencia les puede hacer muy bien".

También Desábato dijo que "el hincha" espera el regreso de otro histórico: José Sosa. "Tengo buena relación. Somos de tirarnos mensajito . Con el Chapu también tiene muy buena relación. Con Javi, con Marcos, con los chicos... le puede seguir dando mucha jerarquía, y seguir con esto de la vuelta de los jugadores consagrados mundialmente que regresan al club. Creo que sería muy importante".

La histórica final del mundo contra el Barcelona

Como en muchas de las entrevistas que le han realizado en su carrera, a Desábato le preguntaron por la final del Mundial de Clubes 2009, en la que Estudiantes cayó 2-1 contra el Barcelona de Guardiola y Lionel Messi. La actuación de los pincharratas fue tan extraordinaria que perdura en la memoria como uno de los grandes momentos en la historia del club, pese a haber perdido.

"La volví a ver una vez hará cosa de tres, cuatro años. Estaba en Cafferata. Un día, me levanté de la siesta y estaban pasando el partido. Lo miré un ratito. Completo, no lo vi nunca más. Pienso mucho en la última jugada cuando cabeceé y se fue al lado del palo . No tuve la suerte grande de hacer un gol tan importante. Estuvimos tan cerca. Lo dimos todo. Te queda esa sensación de decir: 'que lástima'. Por dos minutos, era esa gloria eterna".

La última jugada: el cabezazo de Desábato que pudo haber sido el 2-2 contra el Barsa :