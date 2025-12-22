La historia de amor de la hermana de Lionel Messi y un técnico del Inter Miami que darán el sí quiero en enero

María Sol Messi, hermana de Lionel, y Julián Arellano, darán el sí el próximo 3 de enero en una ceremonia íntima en Rosario. Este romance, de larga data, pasará por el altar y contará con la presencia del capitán de la selección argentina, su mujer Antonela Roccuzzo, y los tres hijos de la familia.

La historia de amor entre María Sol y Arellano -conocido en la zona sur de Rosario con el apodo Tuli- nació en el barrio La Bajada, donde compartían amistades y reuniones familiares. Desde muy pequeños, los dos se criaron juntos y Julián cultivó un vínculo muy cercano con el futbolista, quien lo invitó a su casamiento el 30 de junio de 2017 y, posteriormente, le consiguió trabajo en el Inter Miami como ayudante de campo en la categoría Sub 19 del club estadounidense.

La dedicatoria especial de Tuli Arellano a María Sol

Tuli Arellano tiene su perfil público en Instagram donde lo siguen 63 mil personas y su feed está compuesto de fotos con amigos y junto a María Sol en distintas partes del mundo. Entre paseos por Puerto Rico, Miami, Disney, Italia, entre otros puntos geográficos, la pareja se anima a mostrar parte de su intimidad, a pesar de que su perfil sea bajo y lejano a lo que se cree por estar emparentados con la figura del jugador de Inter Miami.

La pareja se conoce desde muy pequeños al coincidir en varias juntadas en el barrio La Bajada

Dedicado íntegramente al fútbol, Arellano comenzó su carrera como técnico en Rosario y fue convocado por Messi para integrarse al staff técnico de las divisiones formativas del Inter Miami, donde comparte sapiencias con el venezolano Aday González y el argentino Javier Morales.

A pesar de los logros en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), Arellano debió lidiar con las críticas acerca de estar “acomodado” por su cercanía con Messi.

Tuli Arellano y su equipo de trabajo en el Inter Miami

Acompañando a su pareja en su derrotero como entrenador, María Sol Messi decidió adoptar una personalidad más reservada y alejada de todo lo que rodea a su hermano futbolista. Sus energías están abocadas a su proyecto profesional como dueña de una marca de ropa interior femenina llamada Bikinis Río.

Lionel Messi junto a su hermana menor, María Sol Messi Ig / @leonela_fam

Con el lema “Amigas pa’l alma”, María Sol se adentró en una faceta empresarial que la independiza económicamente y sobresale con diseños únicos que fueron promocionados por Antonela Roccuzzo. "Hermosa tu cápsula, felicitaciones, cuña“, fue el espaldarazo que le dio la modelo para promocionar su marca.

El gesto de Antonela Roccuzzo para con María Sol Messi (Fuente: Instagram/antonelarocuzzo)

Su experiencia en el rubro textil no solo se centró en el desarrollo de su marca, sino también en otros emprendimientos con el lanzamiento de The Messi Store, la marca de ropa, estilo lifestyle, que lanzó su hermano en Barcelona y París. Por otra parte, en su currículum figura una colaboración con Virginia Hilfiger, hermana del diseñador Tommy Hilfiger, lo que no solo le dio un aventón necesario para impulsar su carrera, sino también un posicionamiento internacional.

María Sol y Tuli Arellano en la cancha del Inter Miami

A la espera de sellar su compromiso matrimonial, María Sol y Tuli Arellano preparan lo que será una boda muy especial al ser en los primeros días del 2026 y de la cual participará Messi, quien arribó a su ciudad natal hace ya unos días tras un viaje a la India.