Leclerc hizo la pole, sanción a Hamilton y el "dedito" de Kimi al campeón

Hamilton felicita a Leclerc; luego sería sancionado Crédito: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019 • 14:14

Después de las numerosas salidas de pista en los ensayos del viernes, la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 entregó más novedades. Con polémicas incluidas. Charles Leclerc le dio a Ferrari la alegría que no puede brindarle el tetracampeón mundial Sebastian Vettel : el monegasco logró su segunda pole position para la carrera de este domingo en Spielberg. Superó en los tiempos al británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien de todos modos no largará desde ese lugar: fue penalizado con tres posiciones por haber obstaculizado en una curva a Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en la Q 1. Una acción que derivó en un gesto poco académico del finlandés hacia el pentacampeón mundial.

Luego de haber revisado las imágenes del incidente ocurrido en la curva 3 durante la primera parte de los ensayos clasificatorios (Q1), y de haber escuchado a los dos pilotos y a sus escuderías, los comisarios de carrera estimaron que "aunque el coche 44 (el de Hamilton) trató de apartarse cuando se dio cuenta de que el coche 7 (de Raikkonen) llegaba en una vuelta rápida, no fue suficiente para evitar perjudicar al coche 7, que tuvo que abandonar su vuelta".

¿Qué dijo Raikkonen después? "Hamilton redujo la velocidad, luego aceleró y se abrió del camino, pero demasiado tarde, me hizo perder velocidad". La respuesta del británico fue más contundente: "Creo que no coincidimos en la manera de tomar la curva, pero probablemente eso echó a perder su vuelta. No es lo ideal, pero no sabía que venía alguien detrás".

El gestito de Raikkonen a Hamilton

La primera fila, entonces, tendrá a Leclerc y al holandés Max Verstappen (Red Bull), y detrás, Valtteru Bottas (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). En la tercera, Hamilton con Kevin Magnussen (Haas).

La segunda pole ya es suya: Leclerc alegra a Ferrari Crédito: AFP

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que atraviesa una temporada para el olvido, quedó 10° al no participar en la última parte de la clasificación (Q3) por un problema de motor, pero es posible que empiece desde boxes si su equipo se ve obligado a realizar cambios en su monoplaza.

Así fue la pole de Leclerc

El danés Kevin Magnussen (Haas) fue 5°, pero recibió una sanción de cinco puestos en la grilla de salida al tener que cambiar la caja de cambios luego de los terceros ensayos libres.

Hamilton (2°), Leclerc (1°) y Verstappen (3°), antes de la sanción al británico, que largará 5° Crédito: DPA