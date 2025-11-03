La romántica propuesta de casamiento de Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux

El piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc, y la influencer Alexandra Saint Mleux se comprometieron y dejaron registro de ello en sus redes sociales, capturando la atención de los fanáticos más allá de las pistas de la Fórmula 1. La particularidad de la noticia es la inclusión de Leo, el perro de la pareja, que ofició como nexo.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron que se van a casar

“Papá quiere casarse contigo”, se lee en la chapita dorada, con forma de hueso, que sirvió de punta de lanza para que Leclerc le declare su amor a Saint Mleux. Por su parte, el piloto monegasco completó la publicación: "Señor y señora Leclerc".

La leyenda en la chapita dorada le dio un toque original a la propuesta

El compromiso contó con un romanticismo especial por parte de Leclerc, quien hizo foco en todos los detalles posibles para enamorar a su futura esposa. Como parte del plan, armó una cena íntima que incluyó un tendal de pétalos de rosas en forma de corazón.

Además de esta muestra de amor, Leclerc encargó un catering especial compuesto por galletitas y demás dulces que llevaban la leyenda de “A y C” por las iniciales de sus nombres.

La decoración romántica que armó Leclerc para pedirle casamiento a su pareja

Entre besos, abrazos y caricias a su mascota, la pareja se mostró muy feliz de poder comunicar esta noticia a sus seguidores, quienes están al tanto de todo lo que sucede a su alrededor, especialmente con Leclerc que es una figura de renombre para el circuito de la Fórmula 1.

La pareja inició su vínculo en 2023 cuando participaron juntos de la Semana de la Moda en París. Fue ahí donde sellaron su relación, aunque se desconoce realmente cuándo se conocieron por primera vez y de qué manera construyeron el vínculo hasta oficializarlo.

El piloto Charles Leclerc oficializó su romance con Alexandra Saint Mleux en 2023

A partir de ese momento, Alexandra se volvió en una compañía inseparable de Leclerc, a tal punto de acompañarlo en los distintos Gran Premio que se corren cada mes. Una de las particularidades es que asiste a las carreras junto a su mascota, quien apareció en el documental Drive To Survive (Netflix), donde se cuenta el detrás de escena de cada competencia.

Previo a este romance, Leclerc mantuvo una relación de tres años con Charlotte Siné, una modelo nacida en Mónaco, con quien compartió las costumbres de esa nación y parte del entorno que los acompañó hasta 2022, cuando se oficializó la separación.