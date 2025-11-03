Quién es Alexandra Saint Mleux, la modelo que conquistó el corazón de Charles Leclerc

Conocida la propuesta de casamiento de Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux, los fanáticos de la Fórmula 1 se adentraron en la historia de vida de la mujer que conquistó el corazón del piloto de la escudería Ferrari.

Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002 en Italia. Tiene 23 años, estudió Historia del Arte y lo curioso de su historia de vida son sus raíces: su mamá nació en México y su papá en Argentina, lo que la conecta con las costumbres de esas latitudes.

Alexandra Saint Mleux es modelo y nació en Italia

En el plano profesional, su figura está emparentada con la escena internacional, en especial en el arte y la moda. Su formación académica se dio en el L’École du Louvre en París, donde se conectó con las corrientes artísticas del siglo XX. En paralelo, trabajó como asistente en una casa de subastas ubicada en el Hotel Des Ventes de Montecarlo, donde se codeó con el mundo de las relaciones públicas.

La primera foto oficial del romance entre Leclerc y Saint Mleux: ambos fueron fotografiados en el torneo de Wimbledon

Actualmente, Alexandra reside en Mónaco y es políglota -maneja el español, inglés y francés- lo que le da una apertura necesaria para mostrarse en diferentes países. Además de su rol profesional, la modelo incluyó a su portfolio el rótulo de influencer al colaborar con marcas internacionales como Rhode, entre otras, que apuntan a la belleza femenina.

Alexandra cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram

Como toda celebridad, su carta de presentación está en las redes sociales. En Instagram, Alexandra cuenta con tres millones de seguidores, una cifra sustancial para posicionarse como una de las mujeres más influyentes del momento.

Alexandra nació en Italia, estudió Historia del Arte y conquistó el corazón del piloto de Fórmula 1

La historia de amor con Charles Leclerc

El origen de la relación entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux no tiene una fecha exacta de comienzo. Lo que sí se puede asegurar es que en el año 2023 comenzaron a conocerse más en profundidad y, por intermedio de las redes sociales, dieron sobradas muestras de que existía algo más que una amistad.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron que se van a casar

Uno de los primeros indicios se dio en marzo de 2023, cuando el piloto y la modelo aparecieron juntos en la Semana de la Moda celebrada en París. De manera discreta, sin llamar la atención, Leclerc no pudo escaparle a su propia fama y fue visto en un video de TikTok junto a la mujer nacida en Italia.

La historia de amor entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Dos meses después, Leclerc dio un paso adelante en la relación al invitar a Alexandra al Gran Premio de Mónaco. De paseo por el paddock de Ferrari, la modelo disfrutó de una jornada frenética junto al piloto, quien, luego, aseguró que “estaba saliendo” con una persona.

Finalmente, en julio de ese año, el piloto de Fórmula 1 decide presentar a Alexandra como su novia y ambos son fotografiados en un partido de Wimbledon, uno de los torneos más importantes e históricos del circuito de la ATP.

La particular propuesta de casamiento de Charles Leclerc que contó con la presencia de su perro llamado Leo

Luego de convivir durante varios meses, la pareja adopta a Leo, un perro de raza dachshund -similar al “salchicha” - quien se sumó como un nuevo integrante de la familia y hasta ofició de nexo en las últimas horas en la propuesta romántica que ideó Leclerc para pedirle casamiento a Alexandra.