Dónde ver en directo online el Gran Premio de México de la Fórmula 1 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 desarrolla este domingo desde las 17 (hora argentina) su vigésima fecha del calendario, que es el Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF, donde los líderes del torneo salen otra vez a la pista en búsqueda de su objetivo de coronarse campeones.

La carrera se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente de un cableoperador-; y en la plataforma digital Disney+ Premium -es obligatorio estar suscripto-.

El británico Lando Norris (McLaren), segundo en la tabla de posiciones del torneo, hizo la pole position el sábado y larga desde el primer lugar de la grilla. Detrás suyo lo hacen los Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El tetracampeón vigente y tercero en la general, Max Verstappen (Red Bull) comienza quinto, detrás de George Russel (Mercedes) mientras que el líder, Oscar Piastri (McLaren) inicia séptimo, justo después del Mercedes de Kimi Antonelli.

Para la escudería francesa Alpine no es un buen fin de semana, hasta el momento. Pierre Gasly arranca 18° y el argentino Franco Colapinto, último. El pilarense intentará, desde el fondo, tener una carrera épica y sumar sus primeros puntos en la temporada en curso.

Franco Colapinto larga último el Gran Premio de México de la Fórmula 1 Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en Estados Unidos Opta

El campeonato de constructores ya se definió a favor de McLaren, tras el GP de Singapur. Con 12 victorias en 19 carreras, la escudería británico acumula 678 puntos y le sacó una gran ventaja a sus perseguidores, Mercedes (341), Ferrari (334) y Red Bull (331).