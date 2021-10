El contundente pronóstico de Cai Aimar sobre Boca: “Es imposible que lo logre”

Jugadas 17 fechas del torneo argentino, Boca Juniors acumula 30 puntos y se ubica a seis unidades del líder y su máximo rival histórico, River Plate. Con ocho fechas por jugarse, no son pocos quienes piensan que todo se definirá entre el equipo millonario y su inmediato perseguidor, Talleres de Córdoba. Entre ellos se cuenta el analista de “ESPN F90″ Cai Aimar.

Con su estilo inconfundible, sin eufemismos, el extécnico de Quilmes, Lanús y Deportivo Logroñés, entre otros clubes, determinó que, dadas las condiciones actuales, “es imposible que Boca alcance a River” en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol.

Sorprendido por la sentencia de su compañero, el conductor Sebastián Vignolo le pidió a Aimar que repitiera sus dichos: “Que lo graben. Es imposible que le descuenten (a River) en los pocos partidos que quedan” . Ante la mirada atónita de sus compañeros, Aimar los desafió: “¿Que tienen? ¿Vergüenza o miedo de decirlo para que después no les digan nada? Yo pienso eso” .

En su defensa, Vignolo dijo que su función como periodistas no es hacer “futurología”, porque si no, lo llamaría al “Brujito” Maya para participar en el programa. El exentrenador no se achicó y le dijo al “Pollo”: “ Se lavan las manos, entonces, quedan bien de un lado, y del otro. A ver, jugatela: ¿por quién vas?” .

El animador consideró que si River le gana a Talleres, “no lo agarra nadie”. Incluso, llegó a decir que el equipo de Marcelo Gallardo, quien como entrenador, nunca conquistó la liga argentina, “tiene la necesidad de ganar el campeonato” , y que de no hacerlo, le significaría “una decepción muy grande” .

Aimar concluyó que, independientemente del decisivo partido que jugarán River y Talleres, “es imposible” que River “pierda el campeonato”. En el fixture que tienen por delante, los dirigidos por Gallardo deben jugar frente a Argentinos Juniors (L), Estudiantes (V), Patronato (L), Platense (V), Racing (L), Rosario Central (V), Defensa y Justicia (L), y Atlético Tucumán (V).

Para Cai Aimar, "es imposible" que Boca alcance a River en el campeonato

Por su parte, Boca tiene que enfrentar a Vélez Sarsfield (V), Gimnasia (L), Aldosivi (V), Sarmiento (L), Independiente (V), Newell’s (L), Arsenal (V) y Central Córdoba (L).