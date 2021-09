Leo Farinella calentó la previa del Superclásico con un “palito” para los hinchas de Boca

Leo Farinella, periodista y confeso hincha de River, calentó este martes la previa del superclásico con una fuerte provocación contra los aficionados del conjunto de la ribera. El lunes, Farinella aseguró que en los partidos contra Boca “siempre” tiene miedo de que su equipo sea perjudicado. Y este martes ratificó su postura con una nueva acusación.

“Creo que River en este tiempo no cosechó lo que debió haber cosechado, en parte, porque fue castigado por los arbitrajes, tanto a nivel local como internacional. Y lo digo con conocimiento de causa”, señaló.

A su vez, denunció que este lunes recibió “una catarata” de mensajes de hinchas de Boca que creen que River ganó en la era Gallardo por las ayudas arbitrales, y que piensan que siempre fue beneficiado. Para contrarrestar esa opinión, Leo dijo que la única Copa Libertadores que el equipo de Gallardo perdió “bien” fue ante Atlético Mineiro.

“En 2015 la ganó; en 2016 fue el partido más insólito que yo haya visto contra Independiente del Valle; la de2017 pasó lo que pasó con Lanús”, enumeró.

Un rato antes el presidente Rodolfo D’Onofrio había evitado referirse a los arbitrajes, a pesar de lo cual Farinella reiteró sus críticas por el presunto perjuicio que causaron sobre el conjunto millonario en los últimos tiempos: “Me banco que D’Onofrio no hable del tema, que sea incómodo para los protagonistas hablar del tema”.

Y consideró que el dirigente se equivoca “al no estar preocupado” por la actuación de los colegiados porque River “viene siendo castigado” y eso representa una “ventaja” a sus rivales. “En toda su gestión, el pidió que no se hablara nunca de los árbitros. Él viene del mundo del rugby y tiene un respeto por el árbitro que en el fútbol no se tiene. La decisión del árbitro en el rugby no se cuestiona”, diferenció.

En ese sentido, recordó que la frase sobre sostener la “guardia alta” frente a los jueces era del entrenador Marcelo Gallardo, pero que la postura institucional siempre fue otra, con la que se mostró de acuerdo parcialmente porque cree que “a River en los últimos años lo han castigado severamente” .

Por último, cruzo a los hinchas de Boca que creen que River ganó en el último tiempo gracias a la “corrupbol”, por las “ayudas arbitrales” y que “siempre fueron beneficiados”, ya que eso significaría que el equipo no es “tan bueno” cuando en realidad, en la era Gallardo, River siempre fue mejor que Boca.