Lionel Messi dijo que está en el lugar “ideal” para ganar la Champions League e imaginó un mano a mano entre PSG y Barcelona

Lionel Messi ya está en suelo parisino. El astro del fútbol habló con CNN tras su pase al Paris Saint-Germain y destacó allí que siente que está en el lugar “ideal” para ganar otra vez la UEFA Champions League: trofeo que él ya levantó cuatro veces. Imaginando ese torneo, también vislumbró un mano a mano entre PSG y su querido Barcelona; dijo que, si se da ese escenario, lo disfrutaría: “Sería extraño para mí si pasa, pero sería especial volver a casa con una camiseta diferente”.

Después de estar 19 años en el club catalán, el rosarino dijo que le resulta “difícil expresar con palabras lo que tuvo que vivir esta semana”. “Fue realmente difícil lo que pasó con el Barcelona, despedirme después de estar toda mi vida en un solo lugar. Y después de tres días, sin olvidar lo sucedido, todo cambió”.

En relación con ese punto, Messi confesó que “vivía con muchas dudas, nervios y expectativa” acerca de que sucedería entre él y el club en el que creció, aunque también destacó que tiene “mucha ilusión y ganas de empezar” este nuevo camino en PSG. “Fue una llegada realmente especial con la bienvenida de la gente que me recibió y que salió a la calle. Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva era y estoy listo para comenzar mi nueva vida aquí en París”.

Al reflexionar sobre sus objetivos en esta nueva etapa, dijo: “Conozco mi trayectoria y el objetivo que tiene este club. Luchando por ganar una Champions y estando cerca estos últimos años. Para mí, a nivel personal, me encantaría ganar otra Champions League, como he dicho en años anteriores, y creo que he llegado al lugar ideal, que está preparado para eso”.

Messi señaló que con PSG tienen “los mismos objetivos”, y destacó los “jugadores impresionantes” que componen ese plantel. “El club tiene una de las mejores plantillas del mundo y, si Dios quiere, podemos lograr ese objetivo que tanto desea PSG. Lo quiero tanto y espero que podamos disfrutarlo también con la gente de París”, añadió al respecto. De todos modos, más adelante aclaró que eso se debe hacer “de forma relajada y yendo despacio”.

Listo para emprender su camino en París, Messi contó que espera “disfrutar en el vestuario” junto a los jugadores con los que compartirá el equipo, principalmente junto a sus amigos a quienes destacó como de “los mejores del mundo”. En línea con lo anterior lanzó: “Me encantaría poder seguir ganando títulos y hacerlo aquí en Francia, para luchar por todo”.

LA NACION