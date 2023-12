escuchar

Buenas noticias para Argentina: Lionel Messi fue anunciado como finalista para los premios The Best al mejor jugador del mundo que otorga anualmente la FIFA, en una terna que también integran el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. Ganador del galardón el año último, el capitán de la selección argentina fue reconocido como uno de los más destacados del fútbol masculino en el periodo que abarca entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. El ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en Londres el 15 de enero de 2024.

En las siete ediciones previas, el premio al mejor futbolista se repartió siempre entre cuatro jugadores. Messi lo ganó en dos oportunidades (2022 y 2019) al igual que Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes no estuvieron en la lista de 12 candidatos este año. De esta manera, si Leo suma el tercero se convertirá en el más ganador también en The Best. En la nómina preliminar también figuraba Julián Álvarez.

Messi y Mbappé, durante la ceremonia del Balón de Oro, hace un par de meses FRANCK FIFE - AFP

Además, este martes FIFA dio a conocer a los tres candidatos al premio al mejor arquero. Ellos serán el brasileño Ederson, de Manchester City, el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el marroquí Bono, exSevilla, hoy en Al-Hilal. Vale destacar que en septiembre pasado, la entidad madre del fútbol mundial anunció la lista de cinco finalistas, entre los que ya no figuraba Emiliano Dibu Martínez, último ganador.

En cuanto a los DT, Pep Guardiola y los italianos Simone Inzaghi y Luciano Spalletti son los finalistas al premio The Best a mejor entrenador en 2023, premio en el que en la última edición fue obtenido por Lionel Scaloni, que en esta oportunidad estará ausente en la disputa por el galardón.

Nominados a mejor jugador

Lionel Messi (Inter Miami)

Kylian Mbappé (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Nominados a mejor entrenador

Pep Guardiola (España - Manchester City)

Simone Inzaghi (Italia - Inter)

Luciano Spalletti (Italia - Napoli)

Nominados a mejor arquero

Bono (Marruecos - Sevilla y Al Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid)

Ederson (Brasil - Manchester City)

Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez le agradecieron a los argentinos tras ganar un premio The Best 2022 Archivo

La edición 2022, una fiesta albiceleste

En febrero de este año, en la gala donde se premió a los mejores de 2022, todos los premios fueron ganados por los candidatos argentinos, flamantes campeones del mundo en Qatar 2022. Lionel Messi, capitán del seleccionado albiceleste, recibió el premio ‘The Best’ al mejor futbolista de 2022. En las votaciones, el crack rosarino superó a su compañero francés en el París SG Kylian Mbappé y al delantero galo del Real Madrid Karim Benzema, que en diciembre había ganado el Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega la revista France Football al mejor jugador del año.

Emiliano Dibu Martínez se quedó con el galardón al mejor arquero del mundo, mientras que Lionel Scaloni fue reconocido como el mejor entrenador del mundo. Además, para completar el poker celeste y blanco, la argentina fue elegida como la mejor hinchada del mundo.

