Lionel Messi no se detiene: el rosarino pulverizó otro récord que estaba en poder de Pelé

Destroza cualquier récord que tenga por delante. Nada lo detiene, simplemente avanza y minimiza lo que para otro mortal sería imposible de conquistar. Lionel Messi, en la demoledora victoria de PSG ante Maccabi Haifa por 7-2 por la Champions League, no sólo se lució con dos goles exquisitos sino que además se encargó de dejar atrás nuevamente otra marca de Pelé.

La tarea de de Messi contra Maccabi resultó contundente. Según publica The Sun con datos estadísticos de OneFootball, el argentino se convirtió en el primer jugador de las cinco ligas principales de Europa en registrar más de diez goles y diez asistencias en todas las competiciones .

Pero no se detuvo allí, porque con sus dos conquistas, logró romper el récord de Pelé de más goles y asistencias combinadas . La leyenda brasileña había participado en 1.126 goles durante su carrera. Sin embargo, Messi ahora superó esa cifra, con sus participaciones de cuatro goles contra Maccabi llevando su cuenta a 1.127.

Además, a los 35 años, Messi se convirtió en el jugador de mayor edad en registrar dos goles y dos asistencias en un solo partido de Champions . Los récords son simplemente un indicador del excelente comienzo de campaña del capitán del seleccionado de la Argentina, que ya acumula 11 goles y 12 asistencias en 16 encuentro oficiales.

Además, Messi en esta temporada, ya aniquiló otra marca de Pelé, ya que el 1° de agosto de este año ratificó su condición de máximo goleador histórico en finales tras convertir un gol en la Supercopa de Francia ante Nantes en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv (Israel), lo que le permitió al París Saint-Germain arrancar la temporada con un título. El crack argentino llegó a 32 tantos en partidos decisivos y le lleva tres a Pelé (29), cuya marca se mantuvo durante 47 años. Fue la final número 48 que disputó Messi entre clubes y la selección argentina sea a nivel mayores y equipos juveniles.

Lionel Messi festeja su primer gol durante el partido de Champions League ante Maccabi Haifa. Quality Sport Images - Getty Images Europe

La sentencia de Dani Alves

Dani Alves es el futbolista más ganador de la historia, en total tiene 43 títulos y justamente el que está detrás es Lionel Messi con 40. Ambos compartieron plantel en Barcelona durante las temporadas 2008-2016, años gloriosos para el equipo catalán.

En una charla con un medio brasileño, a Alves le consultaron con qué jugador se quedaba entre Pelé y Messi y fue claro en su mensaje: “Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el fútbol. Messi cambió una generación. Todas esas personas que son más que el fútbol, me voy a quedar con ellas. Y además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate”.

Lionel Messi junto con Dani Alves en la época de oro de Barcelona David Ramos - Getty Images Europe

Ahora bien, cuando continuó con su explicación lanzó una frase contundente y que dejó en claro la admiración que siente por su ex compañero y amigo: “ Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi. Pelé no entra ahí ”.

