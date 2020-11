Griezmann con la pelota ante la mirada de Messi Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Rafael Marchante / Pool

Éric Olhats, ex representante del delantero francés Antoine Griezmann, que milita en el Barcelona, acusó a Lionel Messi de imponer un "reino del terror" y lo tildó de "monarca" del club catalán.

En un reportaje realizado por la revista France Football, sostuvo que "Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine".

"Su actitud ha sido deplorable y lo hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él", sentenció Olhats.

Además, añadió: "Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo de juego, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. No es lo suyo en absoluto. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Lo he visto pasar por tantos momentos complicados que sacará adelante la situación. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le dio un pase. Creo que genera un trauma por una adaptación negativa".

Messi atravesó una controversial pretemporada en la que manifestó sus deseos de abandonar el Barcelona, luego de la resonante derrota 2-8 a manos del Bayern Munich.

Dicho conflicto con el club desembocó en la renuncia del presidente Josep Maria Bartomeu.