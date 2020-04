Ya salió el zurdazo de Messi en una de sus especialidades: el tiro libre Fuente: Reuters

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020 • 00:01

Lionel Messi tiene el récord de goles de tiro libre por torneos de liga en la última década. Convirtió 33 en 337 remates, con un porcentaje de acierto de 9,79%. Le sigue su archirrival, el parámetro habitual en facetas del juego, títulos y premios: Cristiano Ronaldo , con 17 tantos en 303 tiros libres (5,61), según un informe de OPTA.

El período que se toma en consideración es desde 2010, una época en la que Messi recibía los consejos de Diego Maradona, por entonces director técnico del seleccionado argentino, para perfeccionar la técnica de ejecución. Un maestro de la especialidad (Maradona hizo 62 goles de tiro libre a lo largo de su carrera) junto al alumno más prominente que le podría haber tocado. Un legitimado transmisor de conocimientos y un receptor con una alta y veloz capacidad de aprendizaje. Lo empírico, el trabajo de campo, por encima de la biomecánica que analiza movimientos, posturas y maneras de pisar. Fútbol bajado al césped.

Los que convirtió en la Champions League

Está instalado que Messi pulió y amplió su repertorio de tiros libres al lado de Maradona. El capitán de Barcelona reconoce que la ejercitación era habitual en la concentración de Pretoria, durante el Mundial de Sudáfrica 2010: "Después de los entrenamientos nos quedábamos a patear". Pero también señala al antecesor en el puesto de Maradona como el primer consejero: "El que me empezó a hablar de los tiros libres fue el Coco Basile . 'Soltá el pie, nene, soltá el pie, mirá cómo hace Riquelme', me decía el Coco". Messi se remonta a cuando compartía el plantel con el actual vicepresidente de Boca en la Copa América de Venezuela 2007. "Yo tiraba despacito. 'Es un centrito', me gritaba el Coco. Fue uno de los primeros que me empezó a hinchar con los tiros libres", agregó Messi.

Después vendría el postgrado con Maradona. "No es que yo le enseñé a Leo. Me preguntó cómo hacía para poner todo el pie arriba de la pelota. Me decía que él le entraba por el medio y se le iba. Le expliqué que no tenía que sacarle tan rápido el pie a la pelota . Que debía acompañarla, así la pelota entendía mejor dónde quería ponerla. Y así las empezó a colgar todas de los ángulos", comentó hace un tiempo Maradona sobre ese vínculo tan especial, casi sentimental, que mantiene con la pelota.

Tras esa capacitación vendrían los tiempos del Messi-autodidacta para la ejecución de los tiros libres. "Empecé a mirar si el arquero se mueve antes, si da un pasito, cómo arma la barrera. Ahora lo estudio un poco más. Fui probando, mejorando. Agarré un mecanismo que funciona. A veces no hace falta tanta fuerza, sino precisión", explicó Messi, que no suele tener problemas de perfiles. Engaña a los arqueros desde los sectores más favorables para un zurdo y también en las zonas que son más propicias para un derecho. Al ángulo más cercano o al más lejano. De esa diversidad también se alimenta su potencia y precisión.

De este intento por innovar y sorprender surgió aquel gol a Uruguay por las eliminatorias en 2012, por debajo de la barrera, que había saltado para impedir el remate por arriba. Ese método también le dio réditos en Barcelona y obligó a los rivales a tirar a un jugador cuerpo a tierra paralelo a la barrera que subía por si la pelota pasaba por el hueco inferior. Los adversarios deben implicar cada vez más futbolistas para neutralizar las búsquedas del rosarino.

Messi no convirtió tiros libres en este año. Tuvo una secuencia muy positiva entre octubre y noviembre pasado, con cuatro goles, dos en el partido contra Celta. Mientras, a Cristiano Ronaldo se le desajustó la mira en Juventus. Con una mecánica similar a la de los pateadores de rugby por la manera en que da los pasos y se para con las piernas en V para concentrarse en el remate, el portugués no convirtió en los últimos 38 tiros libres, con 24 que dieron en la barrera.

Si se toma toda la carrera, Messi hizo 52 goles (46 en Barcelona, seis con la Argentina) de tiro libre del total de 697. Las estadísticas sobre los tiros libres se sistematizaron a partir de 1980. Desde entonces, los tres primeros lugares del ranking los ocupan brasileños : 1) Zico, con 101; 2) Juninho Pernambucano, con 76; 3) Ronaldinho, con 66; 4), David Beckham, con 65; 5) Maradona, con 62; 6) Ronald Koeman, con 60; 7) Rogerio Ceni, con 59; 8) Cristiano Ronaldo, con 54; 9) Messi, con 52, y 10) Sinisa Mihajlovic, con 50.

En esta década, por torneos de Liga, si bien Leo es el que más festejó de falta directa, el que ostenta mejor porcentaje de acierto es el bosnio Miralem Pjanic (Juventus), con 10,88%, producto de 16 conversiones en 147 remates.

No se sabe cuándo volverá el fútbol, a la espera de que remita el coronavirus. En el momento que la pelota salga del estado de hibernación, Messi tendrá al alcance la marca de los 700 goles en su trayectoria. Le faltan solo tres, y el tiro libre es una de las vías que frecuenta con muy buen suceso.