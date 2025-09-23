Lionel Scaloni reveló de qué club es hincha y descolocó a todos con su respuesta

En el contexto de la publicación de la biografía oficial de Lionel Scaloni, escrita por Diego Borinsky, se reveló de qué club es hincha. Con más de cuatro años como Director Técnico de la selección argentina de fútbol y tres títulos internacionales obtenidos gracias a sus estrategias en el campo de juego, el rosarino recordó sus vínculos con una de las instituciones deportivas más importantes de nuestro país.

Según se detalló en el libro de 544 páginas: Scaloni, biografía oficial; el DT argentino es de Boca Juniors. Sin dar vueltas, fue claro con los sentimientos hacia el club referente del sur de la ciudad de Buenos Aires.

El libro biográfico de Scaloni (Fuente: Captura de imagen)

“Con Mauro [su hermano] nos hicimos hinchas de Boca por el abuelo Deolindo con el que convivíamos. Mi viejo es de River y mi vieja eligió Rosario Central porque tenía los mismos colores que el equipo de su papá”, plasmó el autor en el libro en palabras del DT.

“Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River porque si nos veía felices, él también lo estaba. Aunque tampoco era fanático; a veces nos compraba las entradas Barulich y otras nos metíamos de colados por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo que nos hacía pasar”, recordó Scaloni sobre las veces que iba a la cancha Xeneize.

El recuerdo de Lionel Scaloni sobre Boca que es viral en X

Hacia al final de la anécdota se refirió a sus ídolos: “Estuve en la Bombonera el día del gol de Benetti cuando Boca fue campeón en 1992. Mi ídolo de chico era Blas Giunta porque yo corría y metía como loco; toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía. Y en esa época, Giunta era un símbolo. Fabián Carrizo también metía como loco. Admiraba a los dos”.