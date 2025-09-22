Maxi López habló sobre la salud de Valentino, su hijo mayor con Wanda Nara: “Lo van a operar”

La familia de Maxi López y Wanda Nara se vio conmocionada esta semana por una importante lesión que sufrió su hijo mayor, Valentino, que requirió que el exfutbolista venga al país para acompañarlo en este duro momento. En ese sentido, fue el propio López quien aclaró cómo se encuentra el joven y precisó que tendrán que intervenirlo quirúrgicamente. Además, se refirió a su participación en Masterchef Celebrity y sorprendió a los fanáticos por su respuesta.

En diálogo con Puro Show (eltrece), el exjugador de River Plate aseguró que viajó a la Argentina para acompañar a Valentino, de 16 años, que tendrá que ser operado. “El mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, así que vengo al país para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. Lo primordial es eso”, explicó.

Maxi compartió una historia junto a su hijo mayor para mostrarle su apoyo

Valentino, que sigue los pasos de su padre y juega en la Séptima División del club Millonario, sufrió una lesión importante que le impidió caminar con normalidad y lo obligó a usar silla de ruedas. Si bien todavía no trascendió cuál fue específicamente la afección, se especula que el accidente ocurrió el 14 de septiembre durante una carrera de karting en Buenos Aires.

López afirmó que la prioridad de la familia es enfocarse en la salud del mayor de sus hijos y, además, aprovechar para pasar tiempo con sus otros dos chicos Constantino (14 años) y Benedicto (13 años), que no los veía hace varios meses. “Quiero que salga la operación, que salga todo bien. Apenas me pude hacer una escapada vine, porque los extraño mucho. La última vez que los vi fue en enero. Ahora quiero dedicar estos días a ellos y después veremos qué pasa”, dijo a los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto.

Ante la consulta sobre su posible participación en MasterChef Celebrity, López sorprendió con su respuesta y dejó un manto de dudas sobre si será parte del programa que conducirá su exmujer, Wanda Nara. “Tengo buena onda con los productores, Wanda siempre está involucrada, pero todavía no hay nada confirmado. Primero quiero enfocarme en lo de Valentino y después, si me queda tiempo, me sentaré a hablar con Fede Levrino (productor)”, aclaró.

De este modo, el exfutbolista del Barcelona desmintió las versiones que aseguraban que había un conflicto económico en relación con su participación en el certamen de cocina. “No estaba al tanto de eso. Con Wanda hablo todos los días, pero no hablamos de este tema. Vine para estar con los nenes, esa es la primera cosa”, aseveró. “Va a depender de cómo sea la próxima semana con la operación de Valentino. En base a eso veremos. Quiero que salga todo bien y después decidiré”, agregó López, que finalmente no descartó sumarse a uno de los shows televisivos que promete ser furor para la audiencia.

Maxi aguarda la llegada de su quinto hijo

El viaje de Maxi a Argentina lo encontró en un momento de máxima importancia en su vida, ya que se encuentra esperando su segundo hijo con Daniela Christiansson. La pareja, que ya tiene a Elle nacida en 2023, está esperando a un varón, según informaron en sus redes sociales. “Se viene otro varoncito. Sí. ¿Cómo estás con la noticia?“, le preguntaron los noteros al exjugador. “Bien, bien. Estamos supercontentos. Yo en lo personal estoy feliz, así que disfrutando, disfrutando de todo”, respondió Maxi, que aguarda la llegada de su quinto hijo.