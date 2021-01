El ídolo de Racing anunció su salida del club; no confirmó cual será su próximo destino Fuente: Archivo

"He decidido terminar esta etapa en el club. Fueron cinco años maravillosos, con momentos espectaculares. Tengo un cansancio y un agotamiento físico; pero sobre todo, un cansancio mental. Di todo lo que podía y tenía, y hoy se termina" indicó el Licha López en la conferencia de prensa donde anunció su alejamiento de Racing Club.

El ídolo se mostró emocionado y explicó su salida del plantel: "Siempre exigí a mis compañeros que tengan un compromiso al cien por ciento. Hoy no me puedo brindar de esa manera. Si siento que no puedo, no estoy en condiciones de exigírselo a los demás".

La salida del delantero significa una dura baja para el plantel, que no solo pierde un referente futbolístico, sino también a su líder del vestuario. La realidad es que el jugador no se sentía tan cómodo adentro de la cancha. Y desde que fue padre, comenzó a pensar cada vez más en un cambio de dirección para su vida. Hasta hace pocos días, la decisión estaba guardada en un rígido clima de hermetismo: solo lo sabía su familia y su suegro, el Presidente del Club, Víctor Blanco.

Las estadísticas muestran la incomodidad del goleador durante los últimos meses: atacante estuvo 25 partidos sin hacer goles. Apenas pudo quebrar la mala racha en la última fecha de la Fase Complementación contra Newell's, en la que el conjunto de Avellaneda se impuso por 3-1.

Respecto al futuro de su carrera como jugador, el Licha aclaró que, por ahora, no tiene nada arreglado con ningún club: "No puedo decir donde sigo mi carrera porque no lo tengo cerrado. Seria una falta de respeto estar sentado acá siendo jugador de otro club, hay unas conversaciones con clubes de Estados Unidos, pero no puedo confirmar nada porque no hay nada cerrado con ningún club".

"Para mí no es un día triste porque me voy con mucha tranquilidad", dijo el ídolo, segundos antes de mostrarse emocionado. "Pude volver, después de muchos años, a cumplir un sueño", continuó.

En atención al futuro de Racing, que no contará con él ni con Milito, el Licha afirmó: "Han pasado muchos grandes jugadores, mucha gente que le ha dado mucho al club (...) no tengo duda de que a medida que pase el tiempo, Racing va a encontrar gente que se identifique y que tenga ese sentido de pertenencia (...) no tengo dudas de que Racing va a seguir creciendo".

