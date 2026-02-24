Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni es uno de los candidatos al título, pero deberá volver a demostrar que tiene lo necesario para levantar el trofeo más preciado por cuarta vez en la historia y por segunda edición consecutiva. Sus primeros rivales, en el marco del Grupo J, serán, en orden: Argelia, Jordania y Austria. El minuto a minuto de cada encuentro se podría seguir en canchallena.com.

De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). En contrapartida, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición. El seleccionado africano, por su parte, atraviesa un gran presente (llegó a cuartos de final en la Copa Africana de Naciones) y buscará avanzar de ronda.

Konrad Laimer frente a Boca, en el Mundial de Clubes 2026; jugará contra la selección argentina Lynne Sladky - AP

La Argentina es cabeza de serie, ya que ocupa el segundo lugar del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Su debut será el martes 16 de junio a las 22 en Kansas City, frente a Argelia, rival que decantó del Bombo 3. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, al oponente salido del Bombo 2, Austria. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra Jordania, que integró el Bombo 4 en el sorteo, en la misma sede que ante los austríacos.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la selección argentina avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.