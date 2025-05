Los jugadores de San Lorenzo, de paro: no fueron a entrenar y mandaron una explosiva carta para quejarse por los sueldos

San Lorenzo atraviesa un complicado presente no en lo futbolístico, pero sí en lo administrativo. Además del escándalo que se ocasionó por la cámara oculta a su ahora expresidente del club Marcelo Moretti, este jueves se sumó otro capítulo a la polémica: los jugadores del plantel profesional se declararon en paro, no fueron a entrenar y enviaron un duro comunicado.

Las quejas por la falta de pago de sueldos se trasladaron no solo por la decisión de no hacer la práctica de la jornada, sino también a través de un texto que publicó en su cuenta oficial el jugador Iker Muniain.

Iker Muniain publicó la carta en nombre de sus compañeros LA NACION/Gonzalo M. Colini

“Los jugadores del plantel profesional queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que estamos atravesando. Llevamos varios meses sin percibir nuestros salarios, lo que no solo afecta directamente a nuestras familias, sino que también pone en jaque el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, sostuvieron en esta carta que quedó plasmada en una historia del Instagram de Muniain.

Además, los jugadores dijeron que en este tiempo fueron “pacientes, comprensivos y responsables”, como así también que cumplieron cada día con los partidos, los entrenamientos y los compromisos que tenían, “priorizando al club, sus colores y su gente” pese a no recibir sus haberes.

“Sin embargo, consideramos que ha llegado el momento de alzar la voz. Dados los hechos de público conocimiento que han acontecido en las últimas horas, los consideramos por nuestra parte como una burla hacia este grupo de trabajo. No se trata solo de una cuestión económica, sino de respeto, dignidad y condiciones laborales básicas que todo jugador merece”, indicaron, contra la dirigencia azulgrana.

En el último tramo del comunicado, los integrantes del plantel profesional del club pidieron que esta situación se resuelva con la “urgencia y la seriedad que requiere”, y marcaron: “No buscamos el conflicto, sino una solución concreta y justa”.

La carta de los jugadores de San Lorenzo Instagram

La respuesta del presidente del club

En medio de este caos, el flamante presidente de San Lorenzo, Julio Lopardo, indicó en Radio La Red que es “lógico” el reclamo de los jugadores.

A pesar del corto tiempo que tiene al frente del club, Lopardo asimismo prefirió evitar ahondar sobre su desconocimiento al respecto de algunas cuestiones administrativas que dijo heredar de la gestión de Moretti.

Julio Lopardo, nuevo presidente de San Lorenzo x/@SanLorenzo

“En principio el reclamo de los jugadores es lógico, el plantel viene sufriendo esto desde hace mucho tiempo: falta de cumplimiento, cosas que no se firmaron y, bueno, una manera de expresarse es esta”, admitió, luego de que no practicaran y mandaran la carta, y contó también que estuvieron reunidos con los referentes de los deportistas y con el tesorero de la institución para que los pusiera al tanto de cómo están las cosas.

Además, Lopardo le bajó el tono a versiones que indicaban que la AFA no les había girado un dinero que era para pagar los sueldos de los jugadores. Según explicó el dirigente, desde la asociación del fútbol se envió la plata pero a una cuenta que San Lorenzo tenía embargada.

Lopardo consideró que esa situación se dio porque el administrativo de la AFA que realizó la transacción no estaba al tanto de que debía mandar el dinero a otra cuenta. “Lo que pasa es que está todo tan podrido que empiezan con que alguien lo hizo apropósito, pero fue un error, AFA no tiene la culpa”, expresó, para desligar de responsabilidades a la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. “Estamos tan al filo que cualquier cosa que se diga no se cree, porque ya venimos de un desgaste que es difícil, pero AFA cumplió”, insistió.

En tanto, Lopardo se mostró positivo hacia adelante y dijo que este conflicto con los jugadores se va a resolver. “Hablamos con el plantel, ellos hicieron su descargo, se hizo publico, está todo bien, está perfecto. Hay que levantarlo [al paro] con un acuerdo que estamos haciendo. Y van a jugar, van a salir a ganar, simplemente quisieron que los escucharan”, remarcó, para desescalar la tensión. Así, aseguró que los jugadores se van a presentar en el próximo partido ante Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Apertura, el lunes.