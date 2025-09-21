LA NACION

Chocaron a Franco Colapinto y los memes no se hicieron esperar

Alex Albon, excompañero de Franco en Williams, chocó al argentino y su auto quedó visiblemente dañado; la reacción de los usuarios de las redes sociales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Los memes sobre el incidente que tuvo Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú
Los memes sobre el incidente que tuvo Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú

Franco Colapinto atravesó un complejo momento en el Gran Premio de Bakú: Alex Albon, excompañero del argentino en Williams, chocó de atrás al auto del argentino, generando severos inconvenientes para volver a la pista.

Tras esta colisión, el argentino jamás recuperó el ritmo inicial y deambuló en los últimos lugares de la carrera, sin la motivación necesaria para poder torcer el rumbo de una jornada para el olvido. Finalmente, terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.

El choque de Albon al auto de Franco Colapinto
El choque de Albon al auto de Franco Colapinto

Por el choque, Albon fue penalizado con 10 segundos por el incidente, aunque poco le importó a Franco, quien mantenía esperanzas de realizar una buena carrera. Con el último puesto, Colapinto deberá aguardar a los próximos compromisos para poder levantar un año flojo en resultados.

Como sucede en estos eventos, los usuarios de las redes sociales están atentos a todo lo que suceden y generan una gran cantidad memes y reacciones.

Los memes sobre el choque que sufrió Franco Colapinto en Bakú

La reacción de los usuarios sobre el desempeño de Franco Colapinto
La reacción de los usuarios sobre el desempeño de Franco Colapinto
Los memes de la carrera de Franco Colapinto
Los memes de la carrera de Franco Colapinto
Los mejores memes de la carrera de Franco Colapinto
Los mejores memes de la carrera de Franco Colapinto
Los usuarios de las redes reaccionaron al incidente que tuvo Franco Colapinto
Los usuarios de las redes reaccionaron al incidente que tuvo Franco Colapinto
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. El audio del VAR reveló el error en la expulsión de Plata y Flamengo emitió un comunicado lapidario contra el árbitro
    1

    El audio del VAR confirmó el error del árbitro en la expulsión de Gonzalo Plata y Flamengo apelará ante la Conmebol

  2. Horario del partido de la selección argentina vs. Italia, por el Mundial de vóley 2025
    2

    Horario del partido de la selección argentina vs. Italia, por el Mundial de vóley 2025

  3. Cómo se vivió la goleada récord en el rugby de la URBA: "Al rival se lo respeta jugando"
    3

    Cómo se vivió la goleada por 185-0 que marcó un récord en el rugby de Buenos Aires

  4. El River mixto fue muy flojo: jugó mal y perdió 2-0 en Tucumán antes de jugarse todo en la Libertadores
    4

    River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten

Cargando banners ...