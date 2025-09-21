Chocaron a Franco Colapinto y los memes no se hicieron esperar
Alex Albon, excompañero de Franco en Williams, chocó al argentino y su auto quedó visiblemente dañado; la reacción de los usuarios de las redes sociales
- 2 minutos de lectura'
Franco Colapinto atravesó un complejo momento en el Gran Premio de Bakú: Alex Albon, excompañero del argentino en Williams, chocó de atrás al auto del argentino, generando severos inconvenientes para volver a la pista.
Tras esta colisión, el argentino jamás recuperó el ritmo inicial y deambuló en los últimos lugares de la carrera, sin la motivación necesaria para poder torcer el rumbo de una jornada para el olvido. Finalmente, terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Por el choque, Albon fue penalizado con 10 segundos por el incidente, aunque poco le importó a Franco, quien mantenía esperanzas de realizar una buena carrera. Con el último puesto, Colapinto deberá aguardar a los próximos compromisos para poder levantar un año flojo en resultados.
Como sucede en estos eventos, los usuarios de las redes sociales están atentos a todo lo que suceden y generan una gran cantidad memes y reacciones.
Los memes sobre el choque que sufrió Franco Colapinto en Bakú
Colapinto cuando lo cruce a albon pic.twitter.com/NRd7faQ5Se— Lucho💙💛💙 (@Lucho4166) September 21, 2025
es muy abrumador ver la mala suerte que tiene colapinto pic.twitter.com/xNpV4sjoWV— julian🍷 (@malbecswift) September 21, 2025
el cm de instagram de albon viendo que acaba de chocar a colapinto— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) September 21, 2025
pic.twitter.com/CxofOD4BYN
Colapinto dijo que siente que el auto está roto pic.twitter.com/5Kd01TfIGQ— Tino (@TinoCLeclerc) September 21, 2025
Colapinto ya no es el último pic.twitter.com/xHOALsTGpa— Knicks Argento (@KnicksArgentoo) September 21, 2025
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Franco Colapinto
Colapinto, frustrado. Verstappen se consagró en Azerbaiyán y el argentino terminó 19° por el toque de Albon
En pantalla. En qué canal pasan el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025 hoy
Más allá del choque. Colapinto sabe que ya controla el Alpine tan bien como Gasly y que tiene una misión fundamental para el domingo
- 1
El audio del VAR confirmó el error del árbitro en la expulsión de Gonzalo Plata y Flamengo apelará ante la Conmebol
- 2
Horario del partido de la selección argentina vs. Italia, por el Mundial de vóley 2025
- 3
Cómo se vivió la goleada por 185-0 que marcó un récord en el rugby de Buenos Aires
- 4
River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten