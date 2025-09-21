Chocaron a Franco Colapinto y los memes no se hicieron esperar

Franco Colapinto atravesó un complejo momento en el Gran Premio de Bakú: Alex Albon, excompañero del argentino en Williams, chocó de atrás al auto del argentino, generando severos inconvenientes para volver a la pista.

Tras esta colisión, el argentino jamás recuperó el ritmo inicial y deambuló en los últimos lugares de la carrera, sin la motivación necesaria para poder torcer el rumbo de una jornada para el olvido. Finalmente, terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.

El choque de Albon al auto de Franco Colapinto

Por el choque, Albon fue penalizado con 10 segundos por el incidente, aunque poco le importó a Franco, quien mantenía esperanzas de realizar una buena carrera. Con el último puesto, Colapinto deberá aguardar a los próximos compromisos para poder levantar un año flojo en resultados.

Como sucede en estos eventos, los usuarios de las redes sociales están atentos a todo lo que suceden y generan una gran cantidad memes y reacciones.

Los memes sobre el choque que sufrió Franco Colapinto en Bakú

Colapinto cuando lo cruce a albon pic.twitter.com/NRd7faQ5Se — Lucho💙💛💙 (@Lucho4166) September 21, 2025

es muy abrumador ver la mala suerte que tiene colapinto pic.twitter.com/xNpV4sjoWV — julian🍷 (@malbecswift) September 21, 2025

La reacción de los usuarios sobre el desempeño de Franco Colapinto

el cm de instagram de albon viendo que acaba de chocar a colapinto

pic.twitter.com/CxofOD4BYN — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) September 21, 2025

Los memes de la carrera de Franco Colapinto

Colapinto dijo que siente que el auto está roto pic.twitter.com/5Kd01TfIGQ — Tino (@TinoCLeclerc) September 21, 2025

Los mejores memes de la carrera de Franco Colapinto

Colapinto ya no es el último pic.twitter.com/xHOALsTGpa — Knicks Argento (@KnicksArgentoo) September 21, 2025