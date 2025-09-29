Los mejores memes Martín Fierro 2025: tuits, reacciones y mensajes en redes sociales

Este lunes se celebra la edición 53° de la entrega de los Premios Martín Fierro, que premia a lo mejor de la televisión abierta argentina. Mientras que los famosos se reúnen en una velada especial y tradicional, desde las redes sociales decenas de usuarios se volcaron allí con los mejores memes para hacer referencia a los momentos más hilarantes de la previa y el durante de la ceremonia.

Al igual que en ediciones pasadas, aquellos que están pendientes de todo lo que sucede delante y detrás de cámaras lo exponen con llamativos y creativos mensajes. Asimismo, suelen utilizar escenas de series y comedias, como Los Simpson o Casados con Hijos, para destacar algo de suma importancia.

Santiago del Moro, el encargado de la conducción de la gala de los Martín Fierro 2025(Fuente: Archivo LN)

Cabe remarcar que la ceremonia de los Martín Fierro tiene una amplia cobertura en televisión y streaming. Telefe inició su transmisión especial a las 17 con La previa, conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez, luego, a las 19, comenzó la alfombra roja, con Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones. En tanto, Santiago del Moro fue el encargado de la conducción general de la gala.

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

bueno llego el dia de criticar como se viste la gente, quienes ganan y ver los quilombos que se arman #MartinFierropic.twitter.com/SI1u8NmwWN — 𝓶𝓪𝓻𝓽𝓲𝓷 🇦🇷 (@martinesposs) September 29, 2025