Los mejores memes del partido de Racing vs. River por Copa Argentina

El Millonario y la Academia se miden en un partido de alto vuelo en el que solo uno pasará a la semifinal del torneo; mirá los mejores chistes en redes sociales

En un partido que paraliza al fútbol argentino, Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, desde las 18. A partir de la importancia del encuentro entre estos dos grandes y el particular horario elegido por la AFA para que se juegue, los hinchas de ambos equipos coparon las redes sociales con variados memes.

Este encuentro se destaca por la presencia de Maximiliano Salas, jugador de River que enfrenta a su exequipo Racing, en una salida que no estuvo exenta de polémicas. El partido, que tiene como el árbitro principal a Hernán Mastrángelo, promete ser un duelo muy igualado entre ambos conjuntos, que poseen grandes jugadores. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, la definición sería por penales.

Las formación iniciales incluyen en River a Franco Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo; Quintero; Salas y Colidio. En Racing, a Cambeses; Rojas, Colombo, Pardo, Mura; Almendra, Sosa, Zuculini; Solari; Adrián Martínez y Conechny.

El ganador del cruce jugará con Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales del torneo, donde también se encuentran Argentinos Juniors y Belgrano por la otra llave.

Los mejores memes del partido de River vs Racing

