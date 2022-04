Los mejores memes del partido de Boca contra Always Ready por la Copa Libertadores

Este martes por la noche, por la Copa Libertadores de América, Boca Juniors le ganó por 2 goles a 0 al equipo Always Ready, de Bolivia. Más allá de las circunstancias del encuentro, que el equipo argentino ganó en un trámite que no resultó ser tan sencillo, en las redes sociales no faltaron los memes y tuits ingeniosos que se centraron -básicamente- en el llamativo nombre del equipo boliviano.

El xeneize sacó las dos ventajas en el partido en la Bombonera con sendos goles de Darío Benedetto, uno de ellos a los 25 minutos del primer tiempo, y el otro, a los seis del tiempo adicionado a la segunda etapa. Pero antes, durante y después del cotejo los usuarios no escatimaron muestras de ingenio para referirse al conjunto visitante.

Desde antes del partido entre Boca y Always Ready comenzaron los memes en las redes sociales Twitter / Devo out of context

“Viendo el partido, diría que en lugar de llamarse Always Ready deberían llamarse Sometimes Ready”, bromeó un tuitero, al parecer no muy satisfecho por el modo de jugar del equipo.

Algunos tuiteros no se mostraron muy conformes con la calidad del partido de Boca versus Always Ready Twitter / Martin Alonso

Tampoco faltaron los comentarios acerca del diseño de la camiseta de Always Ready, de innegable similitud con la casaca de River Plate. Y también, se destacó el hecho de que un jugador del conjunto de La Paz con el apellido de uno de los máximos ídolos de Boca: Riquelme.

Los usuarios resaltaron el raro hecho de que el Always Ready tuviera una casaca con el diseño similar al de River y un futbolista de apellido Riquelme Twitter / Pato

No pasó desapercibido para los usuarios de redes el patadón de Rodrigo Ramallo, del Always Ready, a Frank Fabra, mientras este estaba en el piso. El hecho, que determinó la expulsión del jugador visitante, desencadenó un tumulto entre jugadores de ambos equipos, por el que fueron sancionados con amarilla Gastón Ávila y Benedetto.

Con el 2 a 0 final, Boca obtuvo sus primeros tres puntos en el grupo E de la Copa Libertadores, y recupera un poco de aire tras haber debutado en el torneo con una derrota por 2 a 0 en Colombia contra el Deportivo Cali una semana atrás.

El patadón de Ramallo a Fabra cuando el de Boca estaba en el piso fue también un hecho que inspiró memes en la noche en que el xeneize enfrentó a Always Ready por la Copa Libertadores Twitter / @bostermo

El llamativo nombre del equipo visitante, Always Ready, fue el motivo de diversos mensajes irónicos Twitter / @ernestou

Tampoco faltaron las comparaciones entre los partidos de Europa y el de Boca versus Always Ready