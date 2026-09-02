Los momentos más buscados de Lionel Messi en la selección argentina

Tras 21 años, Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina. Si bien la noticia era previsible tras su publicación por la muerte de su padre, el posteo de despedida no dejó de emocionar a todo el país. “Gracias Dios, por hacerme argentino”, fue una de las frases con las que finalizó su carta y abrió su corazón a todos sus fanáticos. Más de un millón de comentarios inundaron su Instagram con muestras de cariño y apoyo.

A lo largo de toda su carrera con la albiceleste, el ídolo del fútbol pasó por todas las emociones. Desde una esperanza inicial, a la seguidilla de frustraciones y finalmente el baño de gloria en Qatar. Gracias a la herramienta de Google Trends, es posible visualizar cuáles fueron los momentos que más generaron búsquedas a lo largo de su historia. Con un índice de 0-100, se indica cuáles fueron los picos de consultas en la web desde el 2004 hasta la actualidad.

Google Trends permite visualizar los picos de búsqueda durante la vida de Lionel Messi

Copa del Mundo 2022

Sin ninguna duda, el momento más buscado de Lionel Messi en la Selección fue el Mundial de Qatar en 2022. Probablemente, quede en la historia como el momento más alto en la carrera del rosarino, ya que logró lo que más anhelaba: la tercera estrella para la camiseta argentina. También fue elegido el mejor jugador de este torneo, frente a figuras como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Luka Modric.

MESSI LOS 22 AÑOS EN LA SELECCION

En aquel entonces, Argentina debutó con una inesperada derrota ante Arabia Saudita (1-2) con un gol de Messi de penal. Pero luego, acomodó su serie con un angustiante triunfo sobre México (2-0), con gol y asistencia del capitán. En los mano a mano pasaron Australia (2-1, con gol del rosarino), Países Bajos (2-2, penal de la Pulga) y la semifinal contra Croacia (3-0, y otro penal anotado y una asistencia histórica).

La selección Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Finalmente, Argentina se consagró campeón al vencer a Francia en los penales (4-2) tras un empate de 3 a 3. Nadie necesita que se le recuerde el resultado, pero bien vale la pena leerlo una y otra vez: el 10 anotó dos goles durante el partido y convirtió su disparo en la tanda de penales que definió la Copa del Mundo.

Copa del Mundo 2026

Con un índice de 59 (en relación al 100 de Qatar), el segundo momento que generó más consultas por el capitán argentino fue el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Se trató de la sexta y última Copa del Mundo de Lionel Messi, a más de dos décadas de su debut en 2006. Con 39 años, tuvo una actuación estelar, superando a otras figuras más jóvenes, y logró llegar a su décima final con el seleccionado.

La Selección argentina no logró vencer a España en la final del Mundial 2026 Stephanie Scarbrough - AP

En este torneo logró anotar ocho goles: debutó con un hat-trick frente a Argelia, dos tantos con Austria y uno contra Jordania, Cabo Verde y Egipto. Con estas anotaciones, la “Pulga” logró un total de 21 tantos en 34 partidos en mundiales y rompió el récord de Miroslav Klose. Sin embargo, Mbappé lo supera actualmente por un gol.

Copa América 2021

La Copa América 2021 significó el primer título de Lionel Messi en el seleccionado y el fin de una asfixiante racha de 28 años sin títulos internacionales para la Argentina. Disputada en Brasil tras la pandemia, el capitán logró marcar cuatro goles y dio cinco asistencias en los siete partidos del torneo. Además, fue elegido el mejor jugador (MVP) y compartió la distinción de máximo goleador con el colombiano Luis Díaz.

Lionel Messi logró su primer título con la Selección con la Copa América 2021

Tras dejar en el camino a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Colombia, la Argentina se consagró campeona frente al país sede en el mismo estadio Maracaná. Ángel Di María fue el encargado de anotar el gol definitivo “picándosela” al brasileño Ederson. La Selección lograría repetir el título en 2024, cuando le ganó a Colombia por un tanto de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium en Miami.

Copa América 2016

Otro de los momentos más buscados de Lionel Messi fue un episodio de crisis. Durante la Copa América Centenario 2016, el rosarino anotó cinco goles, incluyendo un memorable triplete ante Panamá, y superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador histórico de la selección argentina. Sin embargo, esto no alcanzó para el título y en la final contra Chile en el estadio MetLife en East Rutherford, la Argentina cayó por penales.

Tras perder la final con Chile, Messi anunció que se retiraba del seleccionado, pero luego regresó Agencia AFP

Esta fue la cuarta derrota en finales que enfrentaba la “Pulga” y le hizo tomar una decisión drástica: renunciar a la Selección. No obstante, meses después, ante el clamor popular y de sus compañeros, dio marcha atrás y regresó para liderar al equipo en las Eliminatorias y el Mundial de 2018.

Copa del Mundo 2014

A pesar de la derrota, Messi fue premiado como el mejor jugador del Mundial 2014

El Mundial disputado en Brasil en 2014 fue otra de las duras derrotas de Lionel Messi. Durante los siete partidos, el capitán anotó cuatro tantos, todos en la fase de grupos, y le dio la asistencia decisiva a Ángel Di María en los octavos de final contra Suiza. Al llegar a la final, la albiceleste perdió en el tiempo suplementario por 1-0 ante Alemania. Messi obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del torneo en una premiación que quedó marcada por la postal de la tristeza.