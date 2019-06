Vinicius Junior podría reemplazar a Neymar en la Copa América Fuente: AFP

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 15:30

La Copa América se queda sin una estrella. Brasil, el anfitrión, perdió por lesión a su futbolista emblema. Neymar , su actualidad, dentro y fuera de la cancha, se convirtió en el eje de la selección: acusado de un supuesto abuso sexual y de violencia por una modelo, a la rotura de un ligamento del tobillo derecho, durante el partido preparatorio frente a Qatar, en Brasilia. Confirmado el grado de la lesión, la que le impedirá jugar por tercera vez una competencia de selecciones en su país, tras el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, el staff técnico que lidera Tite aguarda el dictamen de la comisión médica de la Conmebol para anunciar el reemplazante en la nómina de 223 futbolistas. En la lista, Vinicius Junior , atacante de Real Madrid, asoma como una opción de lujo, en un registro que incluye a Lucas Moura , de Tottenham, y a Douglas Costa, de Juventus, en el top tres de los candidatos.

Cuando por segunda vez la policía acudió al centro de entrenamiento de la selección en Río de Janeiro, tiempo en que el escándalo por la aparición de videos y comunicaciones en donde la joven Najila Trindade acusa a Neymar de estupro y violencia, el entrenador Tite ofreció una conferencia de prensa para serenar las agitadas aguas. Defendió al jugador y reflejó que no lo juzgaría, aunque observó que una sustitución podría ser una medida. La lesión frente a Qatar empujó la determinación que un par de días antes soslayó el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto, y que más tarde fue desmentida desde París por la máxima autoridad del fútbol brasileño, Rogerio Caboclo. "Sé lo importante que es este asunto y hay un tiempo para que las personas puedan juzgar estos hechos, pero yo no lo haré", puntualizó Tite, que en el aspecto del juego remarcó: "Es un jugador extraordinario, desde un punto de vista técnico es esencial e indispensable. Cuando digo esto me refiero a su calidad respecto al grupo, pero absolutamente nadie es insustituible".

Tite y sus colaboradores mantienen charlas continuas y el plazo para anunciar el reemplazante caduca 24 horas antes del debut, el 14 de junio, frente a Bolivia. El primer paso es aguardar la confirmación de la Conmebol, que debe aprobar por escrito la sustitución tras recibir y aprobar el diagnóstico médico detallado y firmado por el doctor de la selección y él o los exámenes que certifiquen la gravedad de la lesión.

Lucas Moura sería uno de los elegidos para reemplazar a Neymar en la Copa América Fuente: AFP

Los hinchas ya dieron su veredicto, el favorito para los torcedores es Vinicius, el delantero de Real Madrid. El rendimiento destacado del juvenil, de 18 años, en una temporada en que el conjunto español no resultó satisfactoria, ilusiona a loa simpatizantes, quienes descartan que la inexperiencia pueda ser contraproducente: el atacante no tiene registros con la selección mayor. Su ausencia de la lista primaria se debió a una lesión y, sin actividad a la vista, disfruta de sus días libres en Río de Janeiro. Pero Tite no es un seleccionador que se deje presionar por la opinión del público y, quienes trabajaron con él, apuntan a Lucas Moura como una opción que se acerca al pensamiento del DT.

La derrota en la final de la Champions League opacó el brillante cierre de temporada que enseñó el delantero de Tottenham, autor de un hat-trick con el que el club londinense eliminó en las semifinales a Ajax, de Holanda. Futbolista de experiencia, la campaña bajo las órdenes del argentino Mauricio Pochettino lo reactivó, después de ser descartado por Paris Saint Germain. Casualmente, el arribo de Neymar a PSG fue una de las aristas que empujaron al delantero, de 26 años, a dejar Paris y mudarse a Londres. Con la canarinha jugó en la Sub 19, Sub 20 -campeón Sudamericano, en Perú, y del Mundo, en Colombia, en 2011-; Sub 23 -Medalla de Plata en los Juego Olímpicos de Londres 2012-, y en la Mayor acumula 34 juegos y 4 goles, aunque su presencia es mínima en los últimos cinco años.

Si Lucas Moura terminó la temporada en alza, Douglas Costa entiende que su continuidad en Juventus es una utopía o que su juego sea del gusto de quien se presente como sucesor de Massimiliano Allegri. El extremo no encajó en el campeón del calcio y su nombre aparece en las nóminas de Manchester United y PSG. Milan es otro club que observa con buenos ojos su incorporación, aunque la Vecchia Signora preferiría negociarlo fuera del fútbol italiano.

Algunos pasos más atrás en la carrera por ocupar la vacante que deja Neymar en la Copa América aparecen dos futbolistas que se desempeñan en el fútbol brasileño, como Dudú, de Palmeiras, y Bruno Henrique, de Flamengo; Willian, campeón de la UEFA Europa League, con Chelsea, y Renato Augusto, de Beijing Guoan, de la Superliga de China.