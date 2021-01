El primer partido del delantero argentino tuvo gusto dulce: jugó de titular y su equipo venció al Sparta Rotterdam por 2 tantos contra 0. Crédito: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP

10 de enero de 2021 • 13:02

Atrás quedó la abrupta salida de Lucas Pratto de River Plate en plena temporada; de inmediato, el atacante hizo su debut oficial en la liga holandesa, con Feyenoord. Y su primer partido tuvo buenas sensaciones: jugó de titular y su equipo venció al clásico rival, Sparta Rotterdam, por 2 a 0.

El encuentro se disputó en el Sparta Stadion Het Kasteel, con capacidad para 11 mil espectadores, por la decimoquinta fecha de la liga holandesa. Pratto sumó 70 minutos en cancha y fue reemplazado por el autor del segundo gol, Nicolai Jorgensen. En el mismo equipo fue titular Marcos Senesi, ex San Lorenzo.

En el partido, Pratto tuvo una clara chance de gol, pero no pudo convertir Crédito: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP

En el partido, el ex River tuvo una clara oportunidad, pero no pudo convertir. Quedó de frente al arco en el punto penal, pero el último hombre del rival alcanzó a desestabilizarlo desde atrás y no lo dejó patear cómodamente.

Feyenoord está tercero en la liga, con 32 puntos, superado por Ajax (34) y PSV Eindhoven (33), que se enfrentan este domingo.

