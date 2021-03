Macri habló de Boca: la crítica a la gestión de Riquelme y la final de Madrid

Tras el lanzamiento de su libro de memorias Primer Tiempo, el expresidente Mauricio Macri realizó esta mañana una transmisión en vivo de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y el fútbol no quedó al margen de sus apreciaciones. En medio de la situación problemática que atraviesa Boca, rompió el silencio y opinó acerca de la gestión de Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo de la institución.

“¿Cómo ves la gestión de Román en Boca?”, le preguntaron. Y respondió: “Se escuchan muchos ruidos. Él sabe e imagino que irán gobernando de una manera que transmita más tranquilidad y entendimiento de qué es lo que está pasando en el club. Lo queremos mucho a Boca. Román también lo quiere mucho”.

Mauricio Macri y Juliana Awada, en una imagen de archivo en la Bombonera.

Por otro lado, mientras opinaba sobre el presente del país y la dinámica de la política nacional, Macri señaló que “el fútbol es más salvaje que la política, así que vengo entrenado”, al hablar de cómo maneja los roces constantes que se producen semana tras semana entre el Gobierno Nacional y la oposición.

Pero no todo quedó ahí. Luego, el exdirigente xeneize fue consultado acerca de la recordada final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y no esquivó la pregunta: “Todavía no la digiero. Se que le estoy dando de comer a los hinchas de River, pero fue un golpe”, comentó. Pero, luego, agregó: “Un golpe que no iguala a irse a la B, claro”.

Tiempo atrás, en octubre de 2018, cuando ambos equipos estaban en semifinales y el superclásico en la final se avecinaba, Macri había sido contundente acerca de la posibilidad: “La verdad es que prefiero que gane un brasileño y no tener esa final en la Copa porque son tres semanas sin dormir. ¿Sabés lo que son tres semanas de no dormir? Es mucho eh… Es una locura. ¿Vos sabés la presión que va a ser eso? El que pierde va a tardar 20 años en recuperarse. Es una final que se juega mucho. Se juega demasiado.

Con la excusa del lanzamiento de su libro, Macri volvió a levantar el perfil. Ayer compartió una actividad de gestión con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Su raid mediático continuará durante los próximos días, mientras prepara una gira por el interior del país para presentar sus memorias.

LA NACION