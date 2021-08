Magui Aicega se quebró en vivo tras el pase de Las Leonas a la final de los Juegos Olímpicos: “Estoy muy emocionada”

La exdefensora de Las Leonas, Magdalena Aicega, no ocultó este miércoles su emoción tras la clasificación de la Selección Argentina de hockey sobre césped femenino a la final de los Juegos Olímpicos, que venció por 2 a 1 a su par de la India en las semifinales de Tokio 2020.

“¿Teníamos que venir con la cámara?” , le preguntó Aicega, sorprendida, a su compañero Miguel Osovi, cuando la transmisión oficial de la TV Pública, emisora en la que trabaja como comentarista de los partidos de hockey, decidió enfocarlos. Un rato antes, habían reproducido las declaraciones de la arquera argentina Belén Succi, donde narró el esfuerzo que le significó la preparación a los Juegos en el marco de la pandemia, justo cuando ya tenía tomada la decisión de que 2020 fuera su último año con la Selección.

“La entiendo a Belén, porque muchas veces se dice un año más y es un montón, sobre todo para los jugadores grandes, todo lo que lleva”, dijo Aicega, que mientras se le quebraba la voz, admitió: “ Estoy muy emocionada” .

Magui Aicega se quebró en vivo tras el triunfo de Las Leonas: "Estoy muy emocionada"

Entre lágrimas, la periodista contó que había recibido mensajes de exjugadoras de Las Leonas en los que expresaron el “orgullo” por el presente del equipo argentino. Entre otras, citó a Laura Sánchez, Vicky Carbo, Clota Medici, Vanina Oneto, Karina Mazzotto, y su grupo de amigas, en las que incluyó a Luciana Aymar: “Cuando se retira Lucha, ¿qué era lo que iba a pasar con Las Leonas? Y sin embargo, aunque costó ese proceso, porque no es fácil salir después de una Lucha Aymar, hoy están en una final olímpica”.

En ese sentido, Aicega consideró que “todo proceso” tiene su tiempo de maduración y los resultados no se dan “de un día para el otro”: “Antes no tenían la visibilidad que hoy tenían. Siempre digo que cuando uno trabaja, el resultado se ve. A veces, se ve con el resultado; a veces con el resultado explícitamente dicho, y a veces, con el grupo formado”, agregó.

En esa línea, la exjugadora remarcó que la Argentina es un país “exitista” , pero no siempre equipo “es más o menos por el resultado” : “A veces pareciera que sí, pero también hay un montón de trabajo que uno es el que ve en la cancha, y también hay un montón de trabajo que el que lo conoce sabe lo que es, y el que no solamente se basa en si gano o no gano. Y la verdad que es una emoción grande para el deporte argentino que tengamos una medalla”.

Sobre la final olímpica que tienen que disputar Las Leonas, la periodista y nutricionista evocó su propia experiencia en Sidney 2000 (en esa ocasión, el equipo de Sergio Vigil perdió 3 a 0 ante Australia) y les mandó un mensaje a las jugadoras nacionales: “Cuando nos toco estar en Sidney, había sido un logro llegar a una final, y cuando llegas, no te tenés que quedar con el llegar a la final olímpica, tenés que pensar en ganarla .”

Aicega remarcó que “se hizo algo muy importante”, pero que todavía falta “un poquito más”: “Y esto lo digo, porque cuando una llegó a determinados momentos, no es que te conformas, pero es como que dejaste todo, y decís: llegué. Bueno, todavía se puede llegar más lejos ”, concluyó.

