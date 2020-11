Kalvin Phillips, fundamental en el Leeds United de Marcelo Bielsa

El centrocampista de Leeds United, Kalvin Phillips, tiene, además de una creciente carrera en el club dirigido por Marcelo Bielsa, un fuerte pasado, ya que creció en una familia que tuvo que enfrentar algunas adversidades, como el hambre, y un padre que cayó varias veces preso.

Así lo contó en una entrevista con The Times, donde se animó a romper el silencio sobre los problemas que tuvo su padre. "Entró y salió de mi vida varias veces desde que yo era pequeño. Estuvo en prisión y en libertad. Se juntó con la gente equivocada, en medio de drogas, peleas y todo lo que se pueda mencionar", confesó el box to box de Leeds.

Phillips tiene 24 años y desde 2015 que luce sus habilidades en el club dirigido por Bielsa. Sobre su papá, dijo además: "Miro sus antecedentes y no se crió en la mejor situación. En realidad, nunca conoció a su padre. Recibió el nombre de 'Chalky' porque era el único chico negro en su escuela y en su vecindario".

Contó asimismo que todos los días pasa con su auto por la cárcel donde su papá está encerrado, aunque no le gusta verlo ahí dentro. Por eso, prefiere llamarlo por teléfono y lo hace cada dos semanas.

"Está orgulloso de mí. Es de Leeds. Vivió en Leeds toda su vida", continuó y relató una increíble anécdota: "Me llamó un par de semanas después del ascenso y me dijo: 'Escuchá esto'. De fondo, se escuchaba a todos los presos que esperaban una llamada telefónica cantando "Marching on together" -emblemática canción del club-, golpeando las paredes. ¡Fue una locura!".

Su mamá, una figura muy importante

El centrocampista del club de la Premier League nació trillizo, pero perdió a una de sus hermanas cuando era chica. A su vez, tiene una hermana mayor con la que mantiene una relación muy cercana. Ella es hija de su papá, quien la tuvo a sus 13 años.

Phillips se refirió también a su mamá, de origen irlandés, quien solía mantener una buena relación con su marido, hasta que, expresó, él "se iba y hacía lo que quería". "Mi madre perdía la paciencia con él y luego mi padre entraba a la cárcel, volvía a salir, volvía con mi madre y luego hacía exactamente lo mismo", añadió.

Según describió, su madre ocupó un lugar crucial en su infancia y su juventud. "Pasaba hambre por las noches para poder alimentarnos a pesar de tener dos trabajos. No le llegaba el dinero. La debo mucho", confesó el inglés.

Kalvin Phillips es el box to box de Bielsa en Leeds. Crédito: Instagram

"Solíamos vivir en una casa de tres camas, mi hermano y yo arriba en literas, mi hermana pequeña y mi hermana mayor en los otros dormitorios y mi madre solía dormir en el sofá de la planta baja", contó además sobre sus años de niño.

En un documental que sacó Amazon en 2019 sobre Leeds, se ve a su abuela diciendo: "Bielsa. Ooohhhh, creo que es encantador. A veces camina por Wetherby. Me encantaría toparme con él y decir que soy la abuela de Kalvin". Una familia que, a pesar de las adversidades, comparte la misma pasión por el fútbol.