Dybala, que llegó a ser capitán de la Juventus, está cerca de pasar a Manchester United en el intercambio por el belga Lukaku. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019 • 17:05

Esta semana, Manchester United fue noticia por la compra de Harry Maguire, el defensor central más caro de la historia (US$ 97 millones). Pero el shopping de los Diablos Rojos no se quedará ahí: desde hace días tienen concretada la salida del belga Romelu Lukaku al fútbol italiano. Primero lo buscó Inter para reemplazar a Mauro Icardi. Pero más tarde se sumó a la puja la Juventus. Y puso sobre la mesa el pase de un futbolista que, al parecer, no tiene lugar en el esquema de Maurizio Sarri, nuevo entrenador de la Vecchia Signora: el cordobés Paulo Dybala. De concretarse, y de acuerdo con los valores de mercado de ambos jugadores, sería el intercambio de futbolistas más importante de la historia.

En cuanto le consultaron al noruego Ole-Gunnar Solskjaer qué le parecía la llegada del futbolista argentino, aceptó enseguida. Piensa que Dybala puede ser una solución de mitad de cancha hacia adelante. Garantiza goles y gambetas en partes iguales. Lo piensa de "falso 9", acompañando a un joven que está llamado a hacer historia en el fútbol inglés y que acaba de firmar un millonario contrato para permanecer en Old Trafford: Marcus Rashford.

Después de las vacaciones por su participación en la Copa América, Dybala deberá presentarse en el centro de entrenamiento de Juventus para las pruebas médicas.

El cordobés, mientras tanto, deshoja la margarita en Turín. Según reportes de la prensa italiana, al ex Palermo e Instituto no le gustó que su club lo haya incluido como moneda de cambio en la operación Lukaku. Por eso se recluyó en su casa con tiempo para pensar: recién el lunes debería volver a los entrenamientos luego de las vacaciones por su participación en la Copa América. Aunque su equipo italiano, claro, espera que acepte la oferta de los Diablos Rojos.

Pero Dybala aún no dijo que sí. Su agente negoció ayer en Manchester y, según la prensa inglésa los ejecutivos de Manchester United no se espantaron con los números sugeridos por el entorno del argentino. Hay en el horizonte un contrato de unos 11 millones de libras al año (US$13,3 millones). También podría entrar en la negociación otro futbolista que parece descartado por el multicampeón italiano: el croata Mario Mandzukic. Lo que está claro es que en Manchester ya dan por hecho que Lukaku emigrará. Y que usarán el dinero de su transferencia para conseguir un reemplazo de categoría.

El posteo de Pogba en Snapchat

Lo que en Manchester no quieren es que haya una estampida de talento. Y saben desde comienzos de temporada que Paul Pogba tiene la cabeza más en Madrid que en Manchester. El francés campeón en el último Mundial de Rusia sueña con jugar al lado de compañeros de selección como su amigo Karim Benzema o Raphael Varane.

En las oficinas de Old Trafford saben, también, que Pogba tiene un carácter fuerte, y que cuando se le mete algo en la cabeza no podrán sacárselo de la cabeza tan fácil. Hoy, Pogba hizo un posteo en su perfil de la red social Snapchat que llamó la atención: una foto suya con Benzema jugando para Francia. Arriba, un emoji de "silencio" junto a un reloj de arena y un botón blanco. La interpretación era sencilla: por más que no hable, puede que su futuro esté con la camiseta blanca. Blanca Real Madrid.