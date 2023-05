Michael Bublé compartió una foto con un campeón del mundo y revolucionó las redes: “Mi héroe”

escuchar

Tras la consagración en la Copa del Mundo de Qatar, los jugadores de la selección argentina son reconocidos en cada lugar donde se presentan. Sea en un estadio, en un evento o en la calle, nunca pasan por desapercibidos. Uno de ellos es Emiliano “Dibu” Martínez que, gracias a sus atajadas, cumplió un rol importantísimo en la estructura del equipo para avanzar de fase y así poder levantar el trofeo dorado tras vencer a Francia por penales.

Con actualidad en el Aston Villa de la Premier League, el arquero continúa recibiendo felicitaciones por su aporte en la Copa y en esta ocasión, se encontró con el artista Michael Bublé, que está de gira por Inglaterra, más específicamente por Birmingham, para promocionar su material discográfico.

Al asistir al Resorts World Arena, Dibu, invitado por Bublé, aprovechó para disfrutar las canciones del canadiense y luego del recital, decidió ir a saludarlo personalmente a la zona de camarines donde aprovecharon para hablar sobre su visita a Inglaterra como así también para sacarse una foto.

Emiliano Martínez mostró detalles de su encuentro con Michael Bublé

“Gracias por la invitación”, deslizó el marplatense en sus stories, añadiendo un emoji de corazón a la publicación. De inmediato, Bublé no se quedó atrás y mostró su fanatismo por el arquero -quien le regaló su camiseta-, el cual cumplió una excelente labor en el Mundial y logró el reconocimiento de muchas personas, entre ellas el cantante, quien por su vínculo amoroso con Luisana Lopilato, tenía parte de su corazón con la Albiceleste.

Para completar el intercambio virtual, Bublé redobló la apuesta y mostró el fanatismo que tiene por el guardameta: “My hero”, señaló el artista, en referencia a que el Dibu es su héroe. Para finalizar el texto, Bublé agregó la bandera argentina y mostró su fanatismo por el país que consiguió la tercera estrella dorada en su escudo.

Mandinha Martínez asistió al recital de Michael Bublé en Birmingham

Por otra parte, Mandinha Martínez, esposa del marplatense, no se quiso perder el evento y asistió junto a una amiga. Con entradas preferenciales, grabó una parte del recital y se sacó varias fotos que fueron subidas a su red social, como suele acostumbrar a sus seguidores, quienes están al tanto del día a día de la pareja.

Luisana Lopilato, la gran ausente, viajó a Canadá y habló en su Instagram

Al nombrar a Michael Bublé, la asociación directa lleva a pensar en Luisana Lopilato, quien se mudó a Vancouver junto a él y conformaron una familia junto a sus hijos Noah (9), Elias (7), Vida (4) y Cielo (1). Sin poder estar en uno de sus recitales, la actriz mostró en su cuenta de Instagram cómo fue volver a instalarse, momentáneamente, en Canadá.

Luisana Lopilato contó en su Instagram que retornó a la Argentina

“Perdón que no estoy tan activa en estos últimos días... Fue un comienzo de año muy intenso y hermoso. Volver a casa y a la rutina fue un poco caótico, al principio, las madres me entenderán: organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento... pero obvio no me quejo. Feliz de estar de vuelta con más tiempo para mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”, deslizó Lopilato en una de sus stories.

Y agregó, en la misma línea: “Lo que sí les puedo contar es que me estoy preparando para algo que me tiene con mucha ilusión y nervios. Es un proyectazo. ¿Se imaginan qué es?”, cerró con una imagen con una taza en su mano.

Desde otro continente, Bublé disfrutaba de su reunión con el arquero campeón del mundo.

LA NACION