Se esperaba una especie de milagro después del accidente de hace seis días que derivó en una fractura del tercio medio del húmero de su brazo derecho. El español Marc Márquez, el rey del MotoGP, se probó en la primera clasificación del Gran Premio de Andalucía, pero no pudo completar más que una vuelta antes de decidir bajarse la moto. Finalmente, Honda decidió que el piloto no participará en la carrera del domingo.

El vigente campeón mundial de la categoría no había corrido el viernes en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, reservándose para las clasificatorias de este sábado en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Sin embargo, el catalán salió a la pista y no llegó a marcar tiempos en la Q1. El dolor era insufrible y no valió la pena arriesgar más. Se metió en boxes y ya no volvió a rodar.

Márquez no pudo soportar los dolores en su brazo y se ausentará en la segunda fecha del MotoGP Fuente: Reuters

Ahora, Alberto Puig, el director deportivo del equipo Repsol Honda, fue quien confirmó la baja del catalán. "El plan era hacer una tanda más larga esta tarde y por el calor o la fatiga de la mañana él tuvo más dolor. Allí comprendimos que era mejor no tomar más riesgos".

El director también explicó: "Marc fue escuchando cómo respondía su cuerpo. Por la mañana lo sintió de una manera y por la tarde de otra. La idea era dar vueltas, pero él encontró más dolor. Márquez comprobó que era mejor no arriesgar más y creo que hizo mucho intentándolo. Lo apoyamos en todo momento y un campeón no se puede quedar en su casa si ve que tiene un mínimo de posibilidades. Quedan muchas carreras por delante".

En la primera competencia del calendario en Jerez, Márquez, de 27 años, experimentaba una increíble remontada que lo había llevado de la 18ª a la tercera posición, pero la jornada concluyó para él de la peor manera: terminó en el asfalto luego de dar un impresionante salto sobre la moto a falta de pocas vueltas para el final. La preocupación por la salud de la estrella del motociclismo se acrecentó de inmediato.

La intervención en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona estuvo a cargo del doctor Xavier Mir y, de por sí, trajo una buena noticia: se informó que tras la exploración y posterior operación no se le detectaron daños en el nervio radial, lo que podría haber prolongado los tiempos de recuperación.

Tras la operación, Márquez llegó al circuito de Jerez con buen semblante; mostraba el brazo derecho protegido por una venda compresora negra. Y recibió la aprobación tras el examen médico.

"Aunque nos pueda parecer extraño, el piloto está perfectamente preparado para correr. No ha mostrado ningún síntoma ni de dolor ni de incapacidad mecánica en la extremidad. No se puede saber en qué porcentaje, pero cumple todo el rigor del protocolo médico para correr", había explicado el médico Angel Charte.

Por otra parte, Alpinestars dio a conocer este sábado los datos de la dura caída. El piloto de Repsol Honda permaneció en el aire durante un segundo antes de golpearse contra el asfalto con su airbag recién desplegado. Luego, Márquez sufrió la carga de 25.98 g de fuerza gravitatoria durante el impacto máximo registrado. Es decir, como si un objeto de 1.600 kilos lo hubiera golpeado durante una décima de segundo, provocándole una fractura en el húmero del brazo derecho.

En una ciudad de Jerez, con alerta amarilla por temperaturas de más de 40º, Márquez no hizo más que toparse con la realidad. Dentro de 15 días, el piloto que se consagró seis veces campeón en el MotoGP tendrá una nueva oportunidad en Brno, República Checa.