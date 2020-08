Kinesiología para Marc Márquez, que a los 13 días de la primera operación debió afrontar una segunda; la placa de titano que se le había colocado en el húmero cedió por "acumulación de estrés". Crédito: @marcmarquez93

Parecía demasiado que Marc Márquez pudiera correr con su moto cinco, seis días después del impresionante accidente en el que se había roto el brazo derecho el domingo del Gran Premio de España, en Jerez de la Frontera. Valiente (¿inconsciente?), el piloto catalán apareció por el mismo autódromo el viernes siguiente y probó el sábado. No hubo forma: no podía participar en el GP de Andalucía, de hace diez, doce días. Pues finalmente, tampoco lo hará el próximo fin de semana, el Gran Premio de Austria: el campeón mundial de MotoGP tuvo que pasar otra vez por un quirófano del Hospital Universitario Dexeus.

Y de nuevo lo intervino el doctor Xavier Mir, apenas trece días más tarde. ¿Qué pasó? La placa de titanio que le había colocado en el húmero estaba dañada por "acumulación de estrés". Márquez no sólo intentó competir en una carrera a la semana siguiente a la caída, sino que también hizo luego exigentes ejercicios de gimnasio, como lo difundió en las redes sociales con fotos y videos. Consecuencia directa de eso o no, lo cierto es que el español no sólo retrocedió los pocos pasos adelante que podía haber dado, sino que además debe encarar otro postoperatorio, perderse otra fecha del Mundial y, quizás, algo peor: poner en alto riesgo sus chances de ganar el campeonato. Es decir, de no resignar lo que consiguió en seis de las últimas siete temporadas (2013 a 2019 excepto 2015).

"Debido a la intervención a la que se sometió ayer en Barcelona, Marc Márquez se perderá esta carrera y le sustituirá Stefan Bradl", comunicó su equipo, Repsol Honda. La estructura aludió a que el crack no estará en el gran premio checo, que tendrá lugar entre este viernes y este domingo en Brno, un escenario clásico de MotoGP. Allí se celebrará la tercera fecha, y a la semana siguiente se efectuará la cuarta en Austria, y a la semana subsiguiente se realizará la quinta en el mismo lugar, Spielberg. Lo seguro es que el piloto no estará en la primera de esas tres, pero bien podría faltar en las otras dos. Justo en el año en que parece haber surgido un rival muy serio por la corona.

La caída de Marc Márquez en Jerez de la Frontera fue atemorizante; a los cinco días el piloto de Honda volvió al autódromo para correr, pero ahora se perderá una nueva fecha del campeonato.

Porque el francés Fabio Quartararo se impuso en ambas carreras de MotoGP de la temporada, e incluso le presentó batalla en el poco tiempo en que Márquez estuvo sobre el asfalto en Jerez de la Frontera. El piloto de Yamaha suma 50 puntos en el certamen (40 posee Maverick Viñales, 26 Andrea Dovizioso), contra, por supuesto, ninguno del multicampeón. Y el torneo no es tan largo: reúne 13 fechas, de las cuales transcurrieron dos, Márquez se perderá una y quizás falte en un par más.

Justo en Brno, el campeón consiguió en 2019 su triunfo número 50 en MotoGP, a los 26 años. Allí lo reemplazará el alemán Bradl, de 30 años, que no tuvo mucha actividad en la última temporada: participó en cuatro carreras y consiguió un par de décimos puestos. "Antes que nada quiero desearle a Marc una pronta recuperación; lo que hizo en Jerez fue increíble y demostró que tiene el verdadero espíritu de un campeón", elogió el ex campeón de Moto2 (2011) a la estrella ausente. Su balance en Chequia no es gran cosa: siete participaciones, tres veces entre los 10 primeros y una fuera de la zona de puntos. "Debido al coronavirus no hemos podido hacer las pruebas como de costumbre. Necesitaré tiempo para adaptarme de nuevo a la moto. Mi estado físico es bueno, pero representa un desafío", comentó Bradl.

En el Gran Premio de España se accidentó, en el GP de Andalucía no pudo correr y al menos tampoco para la carrera de Austria estará listo a tiempo: la Honda número 93 esperará por un tiempo a su Márquez, el crack que la hace estar usualmente delante del resto. Fuente: AFP

Como sea, Márquez, el piloto más exitoso en décadas, no protagonizará la fecha de Austria luego de intentar algo osado en la de Andalucía. El doctor Mir explicó la situación médica: "Marc Márquez fue operado hace 13 días y ha tenido que volver a pasar por el quirófano. La primera operación fue satisfactoria; lo que no se esperaba era que la placa fuera insuficiente. Una acumulación de estrés en la zona operada ha provocado que el implante cediera, consecuentemente se ha producido una fractura per-implante, por lo que se ha procedido a retirar la placa de titanio y substituirla por una fijación nueva. El piloto en ningún momento ha sentido dolor durante este período. Ha seguido siempre las indicaciones médicas y las sensaciones de su cuerpo. Desgraciadamente, un sobreestrés ha provocado esta rotura. Ahora toca esperar para calibrar el tiempo de recuperación". Ese tiempo de recuperación puede ser decisivo en la aspiración del piloto de Honda de lograr su quinto cetro seguido.

"Después de un heroico regreso a los cuatro días de la operación en Jerez, Marc Márquez se perderá la carrera de Brno", anunció Respol Honda. Heroico fue, seguro. Queda por ver si fue prudente.

El campeón de MotoGP no perdió el buen ánimo; el cirujano apuntó que Márquez "en ningún momento ha sentido dolor" y "ha seguido siempre las indicaciones médicas y las sensaciones de su cuerpo". Crédito: @marcmarquez93