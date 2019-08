Bielsa, contrariado por la derrota por penales ante Stoke City Fuente: AFP

Si bien el principal objetivo de la temporada es atender el Championship para conseguir el ascenso a la Premier League, Marcelo Bielsa reconoció estar "decepcionado" por la prematura eliminación en la Copa de la Liga (Carabao Cup).

Stoke City, rival al que Leeds había goleado el sábado para mantenerse en la punta del Championship, este martes se tomó revancha en la Copa de la Liga al imponerse en la definición por penales (5-4, tras el 2-2 en los 90 minutos). El director técnico rosarino dispuso una formación con varios suplentes (tres titulares), al igual que Stoke, que solo repitió a dos de los futbolistas que habían empezado el partido tres días atrás. No le sobra tiempo para lamentos a Leeds, que el sábado recibirá a Swansea, con el que comparte el primer puesto del Championship, ambos con 13 puntos al cabo de cinco fechas.

Bielsa no relativizó la caída por penales: "Para nosotros era importante seguir en la competencia. Quedar eliminados nos genera decepción". Más escueto que otras veces en la conferencia de prensa, el Loco no ocultó su estado de ánimo contrariado cuando un periodista lo consultó por cómo se sentía Jack Harrison, que desperdició el último penal: "Pero... yo no entiendo la pregunta. Es natural que el futbolista que erra un penal sienta decepción. Me hace una pregunta que tiene la respuesta incluida. ¿Qué podría decirle? Está frustrado, no porque yo se lo haya preguntado o lo haya visto, sino porque es lo natural en una circunstancia como ésta".

En el encuentro disputado en Elland Road, Bielsa rectificó la alineación en el entretiempo, cuando se fue el descanso con una derrota por 2 a 0. Ingresaron tres titulares habituales: el zaguero Ben White -un refuerzo de muy buena técnica del reciente mercado de pases-, el volante Adam Forshaw y el extremo Jack Harrison. Con la base más frecuente, Leeds descontó con un gol de Nketiah -delantero que se incorporó desde Arsenal, "sus aportes son importantes, tiene gol", dijo Bielsa- tras una muy mala salida del arquero Butland, e igualó a 10 minutos del final con un tanto del extremo Helder Costa, otra de las contrataciones. De todas maneras, Bielsa no atribuyó el repunte a las tres variantes: "En el segundo tiempo el equipo mejoró. No podría decirle que los cambios fueron los que determinaron la mejoría. Hubo una diferencia física bien marcada en el segundo tiempo. Stoke no nos creó más peligro. La mejoría fue colectiva, no por las individualidades".

Bielsa le dio la razón al periodista que lo interrogó por las dificultades que le había causado un adversario con varios jugadores de mayor altura: "Sí, antes del partido pensé que nuestro equipo era más bajo, y eso influyó. En el primer tiempo, cada pelota detenida era un problema. Berardi es un gran cabeceador nuestro, pero es difícil igualar a alguien con un talla mayor". El DT rosarino fue rotundo sobre la producción del primer tiempo: "Hubo muy poca claridad. No tuvimos profundidad por la derecha ni la izquierda ni el centro".

El descuento tras un grueso error del arquero de Stoke

El empate de Costa que mantenía la ilusión

En la definición por penales, mientras Stoke acertó los cinco remates, Leeds falló el quinto, ejecutado por Harrison. Antes habían convertido Douglas, Costa, Phillips y Nketiah.

Para Bielsa aumentó el saldo negativo en series eliminatorias disputadas con Leeds en más de una temporada. Tiene dos triunfos y cuatro derrotas. Las victorias fueron por la Copa de la Liga (ante Bolton en el curso anterior y sobre Salford hace dos semanas) y las caídas son ante Preston North End y Stoke (ambas por Copa de la Liga), contra Queens Park Rangers (FA Cup) y, la más dolorosa porque lo privó de la misión del ascenso, frente a Derby County por las semifinales de los play-off del Championship.