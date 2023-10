escuchar

Es una historia entrañable. De afecto y de fútbol, algo así como la vida misma, sobre todo, para los que respiran pizarrones y goles, entre amores y odios. Marcelo Bielsa, a los 68 años, es el entrenador de Uruguay y en eso está: su misión es encontrar la fórmula del éxito, matizada con su estilo audaz y mecanizado, para una generación de jóvenes cracks.

La Celeste los tiene. Sin embargo, en el último tiempo, los despistes estuvieron al mismo ritmo que sus triunfos. Bielsa mantiene el deseo de competir, de enseñar. Y mantiene, también, la admiración por Pep Guardiola, símbolo de la historia del fútbol, más allá de que es el conductor del exitoso Manchester City de Julián Alvarez y tantos otros fuera de serie.

Bielsa admira a Guardiola. Y el entrenador español se conmueve por el Loco. Es una relación de respeto y afecto, que lleva casi dos décadas. Con motivo del rutilante ascenso de Leeds United a la Premier League de la mano de Bielsa, a medidados de 2020, el conductor catalán exhibió, una vez más, la admiración por su colega. Una declaración de principios. “Creo que es un ejemplo para el mundo del fútbol por su ética y su forma especial de jugar. Es un auténtico entrenador. No hay otro en el mundo que pueda jugar de esa manera”, lo elogió Pep.

Un apretón de manos, durante 2011, cuando se enfrentaron dirigiendo a Barcelona y Athletic de Bilbao archivo - EFE

Guardiola felicitó a Bielsa por el ascenso de Leeds a la máxima categoría. “Su producto final es muy personal. Pero no lo imites, porque nadie puede hacerlo. Eso lo hace muy especial. En mi opinión, va a ser increíble para el fútbol inglés tenerlo en la Premier League la próxima temporada y aprender de él y de la forma de jugar de su equipo”, decía. En ese viaje

Cuenta la historia que fue Gabriel Batistuta quien recomendó a Guardiola, cuando ambos eran compañeros en la Roma durante 2002, que si la idea del catalán era ser entrenador debía juntarse a charlar con el Loco. El consejo del formidable atacante surtió efecto y en 2006, cuando colgó los botines y su amigo español David Trueba lo invitó a viajar a la Argentina, se propuso conocer a Bielsa.

Según se supo, el entrenador rosarino invitó a Guardiola a su campo en Máximo Paz el 10 de octubre de aquel año. Allí hablaron de fútbol durante casi 11 horas. Una extensa charla entre dos personas muy detallistas y obsesivas en la que hablaron de todo: desde táctica y liderazgo, hasta cómo manejarse ante la prensa. La reunión fue tan prolongada y llena de ideas, que el catalán tuvo que pedirle un anotador al Loco porque el suyo ya lo había llenado de conceptos.

Un sorbo de líquido durante la extensa conferencia Agencia AFP - AFP

Fue un momento único que ninguno de los dos jamás olvidó. Ahora, mezclado en la actualidad de Uruguay y del fútbol internacional en general, el Loco dio una conferencia de prensa habitual convertida en una clase abierta de fútbol.

Como siempre, rompió el molde. Del “daño” de Pep a la teoría de los mediocres, entre los que se incluye. “Que un equipo suene bien con poco ensayo es una fantasía. Hay un camino que es para que un equipo funcione más o menos bien sin ensayar, es mucho más fácil la especulación. ¿Usted vio los partidos de los equipos que juegan contra...? Ahora hay una cosa muy común que es cómo juega alguien que se siente peor contra alguien que se siente mejor. Yo lo llamo el ‘daño de Guardiola’. Guardiola lo que logró no es que se imitara su fantasía inigualable para la construcción del juego, sino lo que logró es que 11 jugadores se opusieran a su equipo en un terreno que mide 30 metros de profundidad”, advirtió, en un tramo.

Bielsa sobre los cambios que generó Guardiola dentro del fútbol.



Habló del “daño de Guardiola” pic.twitter.com/a8xGeNhDE4 — Ivan Kasanzew🎬 (@IvanKasanzew) October 7, 2023

Siguió con la mirada perdida: jamás mira a los ojos en una respuesta pública, en el marco de una conferencia. Espía el más allá. “¿Qué consiguió? Que le cueste ganar un poco más los partidos, pero los sigue ganando y sigue obteniendo los triunfos que tiene. Además hay una fantasía que utilizamos los mediocres, dentro de los cuales me incluyo, que es decir que no podemos hacer lo que hace Guardiola porque no tenemos los jugadores para semejante construcción llena de atractivos que es ver un equipo de Guardiola. Pero eso tampoco es cierto, porque Guardiola tiene muchos imitadores que sin jugadores han conseguido expresiones futbolísticas muy valiosas...

“Y a su vez, hay muchos entrenadores con jugadores iguales o mejores que Guardiola que no han construido una expresión tan digna de ser vista como ha hecho él. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en este proceso o desarrollo del proyecto de Uruguay no hay cabida para las excusas, porque ninguna excusa te exime del reclamo justo vinculado con la obtención del resultado. Y que tampoco hay tiempo para el desarrollo y consolidación de una idea. Eso para mí no es un obstáculo”.

La energía renovada de Bielsa en un entrenamiento de Uruguay

La actualidad de Uruguay

Uruguay “está en condiciones” de vencer a Colombia y a Brasil en la próxima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, aseguró este viernes el entrenador y llamó a “evitar” los errores cometidos contra Ecuador. La Celeste se medirá ante Colombia el próximo jueves 12 en Barranquilla y frente a Brasil el martes 17 en Montevideo, tras ganarle 3-1 a Chile de local y perder 2-1 ante Ecuador en Quito, al iniciarse el mes pasado la etapa clasificatoria hacia la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El mundo actual, más allá de Pep. Y se mostró optimista sobre ambos choques. “Para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar o de competir aspirando legítimamente a superar al oponente”, señaló. Bielsa dijo estar convencido de que su ilusión de “ganar en Colombia” y de “ser mejores que Brasil” tiene el “respaldo del diseño del equipo”.

El DT rosarino consideró que las dificultades de los celestes en Barranquilla serán similares a las que encontró en Quito, y confió en que el partido contra Ecuador sirva para superarlas.

“El objetivo va a ser el mismo. Vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y que el déficit que pudiéramos tener que resolver podamos hacerlo”, dijo. Bielsa reconoció el “peso muy, muy grande” de cada partido de Eliminatorias, y asumió la responsabilidad de la derrota en Ecuador, frente a quien consideró que el rendimiento físico con respecto al encuentro con Chile “fue un 30% más bajo”.

“Era un partido que estábamos en condiciones de ganar, pero que no merecimos ganar. No fue una injusticia no haberlo ganado. Fue justo que el rival haya ganado”, sostuvo. Consultado sobre la preparación para jugar contra Brasil, Bielsa subrayó que Uruguay está a la altura.

“Creo que la mitad de los jugadores de Uruguay son comparables con la mitad de los jugadores brasileños. Hay cinco o seis jugadores uruguayos que pueden competir con cinco o seis jugadores brasileños y que según quien los evalúe dirán este es mejor o peor. No hay unanimidad de que los jugadores uruguayos son peores que los brasileños. Y si la mitad del equipo son discutibles, entonces hay mucho espacio para la ilusión. Si me pregunta cuál es mi ilusión, yo sueño que ganemos en Colombia y que podamos ser mejores que Brasil. Esa es mi ilusión. Creo que para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar”, fue su particular análisis.

De Uruguay, destacó los “aspectos de dinámica, movilidad, ritmo, asociación colectiva para la construcción del juego”. Sobre la convocatoria de jugadores para la nueva doble fecha, Bielsa reiteró lo que ya adelantó antes del debut celeste en septiembre. “Prefiero expresar los jugadores convocados cuando han jugado el último partido previo a la convocatoria y no hay ningún motivo que me impida a mí decidir la participación”, dijo. Luis Suárez y Edinson Cavani van a seguir esperando. O, en realidad, tienen un pie y medio afuera del futuro de la Celeste.

LA NACION