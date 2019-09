Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Del Bajo Flores a Banfield, con un breve paso por Róterdam, o de San Lorenzo a la selección Sub 23, con una escala para tomarse las primeras imágenes con la camiseta de su nuevo club: Feyenoord. Dos variantes de los trepidantes últimos días que desanduvo Marcos Senesi, al que nunca se le cruzó por la mente no ser parte de la formación de la Argentina que anoche goleó 5-0 a Bolivia, en un juego preparatorio para el torneo Preolímpico de Colombia, que clasificará a dos países sudamericanos para los J uegos de Tokio 2020.

"Viajo, pero a la vuelta quiero jugar", fue la frase con la que el concordiense, de 22 años, le avisó a Fernando Batista cuál era su idea, respecto a su presencia en el partido con Bolivia. El entrenador tomó nota del deseo del zaguero, aunque recién en la práctica matutina de ayer, en el predio de la AFA, en Ezeiza, lo confirmó como titular. En la jornada del lunes, Senesi, que esa misma mañana se había incorporado al grupo, ensayó en el primer turno una tarea diferenciada a la de sus compañeros, aunque más tarde participó de los movimientos que ejecutaron los defensores, intercambiando la posición con Lisandro Martínez, que se desempeña en Ajax y será un futuro rival en la Eredivisie, de Holanda.

Y fue Martínez, otro entrerriano, aunque nacido en Gualeguaychú, quien lo reemplazó con Bolivia, cuando se jugaban 24 minutos del segundo tiempo y la Argentina se imponía 3-0. Ambos zagueros fueron parte del plantel que jugó el Mundial Sub 20 en Corea del Sur, en 2017, equipo que dirigía Claudio Úbeda, con Batista como ayudante de campo. "Tenemos un muy buen grupo, con algunos compañeros ya nos conocemos. Es el primer partido y aunque hay que ajustar detalles se marcó una diferencia. No sentí cansancio, pasó todo muy rápido, aunque el técnico y el profe [Cristian Palandella] fueron los que me fueron probando y decidieron que sea titular", comentó el defensor.

La emoción por la salida de San Lorenzo, club al que llegó a los 10 años, se reflejó después del partido con Unión, por la Superliga. Antes de viajar a Holanda, Senesi intentó charlar con los medios, a modo de despedida, aunque se quebró y rompió en llanto. Una carta en las redes sociales fue la vía para ensayar el adiós: "Siempre supe que algún día iba a llegar el momento de tener que despedirme del club que me formó desde muy chico. Fueron 10 años muy intensos en San Lorenzo. Con buenos y malos momentos, de los que aprendí mucho, y sobre todas las cosas fui feliz. Simplemente me queda agradecer a los compañeros, cuerpo técnico, médicos, masajistas, utileros, cocineros. Me llevo experiencias que me hicieron crecer como profesional y como persona", relató el defensor, por el que a San Lorenzo le ingresarán 7 millones de dólares netos, con la posibilidad de que la cifra aumente en el caso de lograr objetivos.

Seguramente, frente a Colombia, el domingo, a las 17, en la Paternal, Senesi le dejará el lugar a Martínez, porque la intención del cuerpo técnico es darle rodaje a todos los convocados. Jugó, viajó, volvió y saltó otra vez a la cancha, Senesi rompe líneas y también con costumbres.