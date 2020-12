Mariano Closs no le cierra la puerta a su continuidad en Radio Continental Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 14:30

Mariano Closs condujo este martes su programa "Closs Continental", en AM 590, y anunció que fue su última vez al frente del ciclo, sin embargo, dejó la puerta abierta para regresar en 2021.

"Estoy haciendo mi último programa, en un muy buen momento del programa, en puro ascenso", dijo ante el atento silencio de sus compañeros, pero aclaró que tiene el deseo de volver a la emisora.

Closs anunció que durante enero la radio continuará cubriendo el fútbol argentino con los habituales cronistas, como Martín Costa y Sebastián Srur, entre otros, pero que él, por el momento, no será parte del staff de la radio.

"No quiero decir que me voy y se terminó, tal vez Continental tiene una sorpresa escondida, tal vez hay un revoloteo", dijo el relato, quien planteó otro interrogante a develar en las próximas semanas: "Por ahí volvemos, por ahí no".

"Ojalá volvamos", expresó el también conductor de una tira diaria en la señal ESPN. "Enero puede ser un mes de charlas y negociaciones", contó.

"Si sigo, feliz de la vida, sino, fue un placer porque tenemos una relación más allá de lo laboral con el resto del equipo. No cerramos la puerta", concluyó.