Mariano Closs no renovó en Continental, que podría ser vendida

Mientras se espera la confirmación oficial de que el empresario Carlos Rosales adquirirá Radio Continental, (así como sus dos FM 104.3 y 105.5), el periodista Mariano Closs decidió esperar para renovar su contrato en la AM 590, donde conduce Closs Continental, de lunes a viernes de 17 a 20. Según pudo saber LA NACION, de no continuar en la AM del todavía Grupo Prisa, Closs no haría radio en 2021 para poder dedicarse a su familia y a sus otras actividades periodísticas como su programa diario F12, en ESPN, de 12 a 13 y como relator de las trasmisiones de los partidos. Por el lado de Rosales, se supo que una vez que adquiera la radio no tendría intenciones de hacer cambios, salvo que no ve con buenos ojos el dúplex con la 104.3 y, ante una eventual compra, no se descarta que AM y FM vuelvan a tener programaciones independientes, o alquilar esa frecuencia de FM.

Tras las salidas, cómo será la programación de Metro en el verano

Tras la salida de sus principales conductores, Metro 95.1 estrenó programación de verano hasta nuevo aviso. Gaby Schultz, Cayetano, Evelyn Botto y Harry Salvarrey ocupan el horario de 9 a 13; Fiorella Sargenti junto a Luciano Banchero, bastonean la franja de 13 a 17 y Sol Rosales y Martín Reich, la de 17 a 20. En los próximos días se sabrá quién ocupara el lugar de María O'Donnell, que el 30 de este mes dejará Metro al igual que sus otros tres compañeros lo hicieron la semana pasada. Cabe aclarar que a las 20 continúan Nico Artusi y Sol Rosales y, a las 22, regresa la dupla Banchero y Sargenti. Ambos ciclos seguirán en esta radio en 2021.

One cumple seis años y en 2021 se renueva

Radio One 103.7 está cumpliendo seis años al aire y, en 2021, se renueva. Según pudo saber LA NACION, una de las FM de Indalo Media sumará programas periodísticos sin dejar el estilo musical ni cambiar su nombre. Aún no trascendieron los nombres de los periodistas a cargo de los envíos, pero sí que serán sub 40. Cabe recordar que 103.7 comenzó sus transmisiones el 1 de abril de 2004, bajo el nombre de Radio Amadeus y, el 15 de agosto de 2009, pasó a llamarse Radio TKM.

Net TV busca reemplazo para Pampita

Esta semana, las autoridades de Net TV decidirán quién cubrirá el horario de 17 a 19 de Pampita Online, que ya entró en período de vacaciones. Según pudo saber LA NACION, la idea es tener un ciclo de espectáculos conducido por Graciela Alfano y Tomás Dente (ambos la semana pasada dejaron su lugar en Nosotros a la Mañana). De concretarse, el programa comenzaría entre el 4 y 11 de enero, y en los próximos días se buscará al panel que los acompañe.

Llega Pendientes a LN+

El programa de documentales producidos por La Cornisa de Luis Majul estrena tercera temporada por LN+. La serie televisiva de nueve capítulos se estrenará el domingo 3 de enero desde las 22. Allí se reflejarán los grandes asuntos de la Argentina que el gobierno de Alberto Fernández aún no resolvió. Esta nueva temporada cuenta con la conducción de Federico Andahazi y María Julia Oliván, y con un invitado especial cada domingo.

