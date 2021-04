Mario Pergolini, tras la renuncia a la vicepresidencia de Boca: “Si uno no sirve para lo que fue elegido, se tiene que correr”

Como era de esperar, Mario Pergolini se refirió en su programa diario en Vorterix (”Maldición va a ser un día hermoso”) a la renuncia que anoche presentó como vicepresidente de Boca.

El monólogo completo del ahora exdirigente xeneize, que duró poco más de 15 minutos, es el siguiente:

“En el día de ayer presenté mi renuncia al club de mis amores, al que voy siempre desde chico. Tuve la suerte de que con Ameal nos eligieran para conducirlo. Cuando uno se presenta a esto está asumiendo una responsabilidad. Soy una persona que ha pasado de estar a veces en la popular cuando era chico, en la platea cuando uno se vuelve grande y viene la posibilidad, pero nunca había estado dentro de la política del club.

Mientras íbamos trabajando cuando estábamos en campaña y tuvimos la suerte de sumar a Román (Riquelme), que sin duda era el que definía todo esto, yo plantee qué cosas podía aportarles desde mis conocimientos. La fórmula eran ellos. Con la gracia de los dos de ambos, agradecido, honrado y orgulloso y no son palabras que pongo porque sí. Me dijeron que querían que me quede justamente por no estar vinculado con la política y aportar otra mirada.

Durante este año y meses muy atípico he aprendido mucho. Y en el medio creí que era un buen momento para llevar esta visión que tenía, y que no pasaba por el fútbol. Como fanático de Boca. uno tiene que hacer las cosas que sabe. Si no lo sabe hacer se tiene que correr. Y por ahí pasa mi decisión de ayer.

Escuché muchas cosas, y son entendibles. Por supuesto que la decisión es la suma de un montón de cosas, y no una cosa chiquita. No hay cosas tan estridentes para decirlos. Lo que si noté es que no podía llevar a cabo esta visión que tenía que podía hacer el club, y que seguramente en algún momento lo va a terminar haciendo, pero no de la manera que a mi me parece que deberían ser correctas.

También yo vengo de un palo donde necesito ser más ejecutivo y dar órdenes. A lo mejor no son mis tiempos, y no se puede llevar a cabo en los tiempos que yo creo. La verdad es que yo puedo aportar desde lo que creo que fui exitoso y me ha ido bien. Lo puedo hacer desde el marketing y la tecnología, y por supuesto que en medios. Hay una combinación en la que uno tiene que entender que un canal no es solo un canal, una cuenta no es una cuenta. Hoy las marcas no nos piden tanda o presencialidad solamente. Se lo estamos dando porque el marketing de Boca funciona increiblemente, como también las otras áreas, pero desde donde yo no puedo aportar.

Si uno no puede llevar a cabo lo que quiere hacer y no lo puede hacer, uno se tiene que correr de los lugares y no quedarse solamente porque el lugar es bueno y porque es importante Lo puedo decir después de haberlo vivido. . Es increible lo que produce estar en un lugar tan respetado y que va a sentimientos tan grandes como los que genera Boca.

Yo creo que se pueden hacer muchas cosas tecnológicas, que creo que las van a terminar haciendo. Pero no de la forma que a mi me parece que son las correctas. No pasa por “El canal de Mario”. Yo creo que Boca debe hacerlo, como todos los clubes lo tienen. Los canales comos e entienden hoy en día no sonlo YouTube o lo que se pueda hacer en el programa, sino también la interacción con las redes sociales.

No voy a ser tan ingenuo de decir “estamos todos bárbaro”. Para mí las comunicaciones deben ir todas en conjunta y tienen que tener una forma de llevarse a cabo, y sobre todo en el último año y medio nos ha ido muy bien. pero tiene que haber ciertas coherencias. Y cuando no se puede estar dentro de esa coherencia, creo que eso se rompe y no lo puedo llevar a cabo. Porque me es complicado y no tengo qué aportar. Y cuando uno no tiene qué aportar... se tiene que ir. Yo lo hice con la televisión, que me fui cuando si quería podría haberme quedado hasta ayer.

A mi no me gusta ocupar lugares por ocupar, por haberlo conseguido y dormirte en eso por el solo hecho de haberlo logrado. No tiene sentido. Se lo he explicado a la gente que he acompañado, con la que tuve una charla muy grata. Por supuesto pasional y a veces en distintos tonos. En algunas cosas coincido y en otras no. pero lo que puedo decir es que la verdad me veía limitado, y lo mejor que puedo hacer es correrme y dejar que las cosas fluyan. Porque sino uno pasa a ser el que frena todos los movimientos. No solo los que yo quería llevar a cabo, sino los que otros querían hacer con otros modos, y que tienen el mismo derecho que yo para llevarlos adelante. Como no lo pude hacer, no lo pude llevar adelante y me quedaba todo a mitad de camino, me voy. Sin dudas que haya otro canal de comunicación, que cuando lo ves que está armado que no es como lo harías vos, con todos caminando como modelos, no es lo que yo pretendo. Lo que no quiere decir que esté mal. Pero no es lo que yo haría. En ese caso hay que correrse y hay que dejar hacer.

Entiendo que esto pega. ¿'Estoy enojado? No. En todo caso estoy frustrado. Me pone un poco triste no poder lograr algo en un lugar que tanto querés y adonde seguiré yendo y en donde seguiré aportando desde donde sea. Ya lo hablamos con Jorge. Si yo puedo aportar, lo haré siempre, como hice y hubiera hecho si no hubiera formado parte de la fórmula.

Boca es un club muy intenso, con muchas voces e intereses distintos. Pero lo que no tengo dudas es que quien lo está llevando adelante, Ameal, es un tipo que realmente piensa en boca y lo pone pro sobre todo. Incluso por cosas que le proponen otros. Y por el lado del fútbol mucho no me puedo meter. la verdad es que está un poco más apartado y se manejan de una forma que por ahí no coincido, como hacer estas cosas integrales.

Insisto: uno no puede quedarse en un lugar solo porque es bueno. El lugar era buenísimo. te ponen en un lugar para hacer... Y yo no podía hacer. Yo no encontré la forma para hacer. Los pocos o muchos voitos que llegaron porque yo estaba y confiaron en mi trataré de poder seguir sumando como hice en otras oportunidades. Si alguno se desilusiona les pido mil disculpas. La verdad es que no tengo la capacidad para generar empatia en lo que creo que hay que llevar adelante, sobre todo en lo que es tecnología y comunicación. A mi no me parece que una aplicación sea solo una aplicación,. Me parece que e algo que tiene que estar al servicio de los socios. hay que hacerlo. Seguramente esta comisión lo va a hacer. tanto en el fútbol como Jorge. Que es lo mismo, pero realmente ahi se ven dos cabezas.

Más allá de los enojos momentaneos que producen las frustraciones de uno, hay decisiones que hay que tomar más temprano que tarde. No sirve de nada estirarla, porque lo unico que hace es perder tienmpo y se desgastan mucho más relaciones que ya estaban desgastadas. La verdad es que no era este el caso, pero no me gusta ocupar lugares porque si, o que haya distintos intereses. Esto es Boca, nosotros somos un segundo dentro de toda su historia. Esto es lo más sincero que creo que podré contar. No daré notas. Porque esto es muy grande y va también la pasión en esto. me gustó caminar por la cancha. Me gustó todo.

Pido disculpas si alguien me cuestiona que dije que me iba a comprometer a algo que no pude hacer. Pero las quieren hacer de otra manera. Y para que se haga de otra manera me tengo que correr yo. Si quieren comunicar de manera separada, adelante. No es mi visión. no sé como llevarlo adelante así, con cosas más integrales.

Me parece que la gente que maneja la comunicación debe ser de Boca. o mínimo hinchas de Boca. No es agarrar una agencia, agarrar a cualquiera y poder hacerlo. Me parece que se le puede dar instrucciones en una cosa global. Pero esa es mi visión, y a lo mejor no es una buena visión. Y de otro modo no la puedo llevar adelante.

Lo hablé ayer con el presidente. Es un tipo bueno, sincero, frontal. Y lo que pone adelante de su vida a Boca. Ni tengo que decir nada de Riquele. Idolo indiscutible, que también quiere lo mejor para Boca. No tenemos las mismas visiones, o al menos no en este momento. Y yo no tengo la misma visión de ellos. Yo soy el que no sabe como servirles a ellos para que esto funcione. No más que esto. No escucharán más nada de mi sobre este tema.

Estamos en buenas manos, no tengan dudas. Va a haber chisporrotazos, como en todos lados. En algunos se esconden debajo de la alfombra. La verdad es que estamos en buenas manos. Somos muy pasionales los bosteros, amamos muchisimo el club, nos involucramos, nos representa. pero uno no tiene que quedarse en un lugar porque sí. Yo no puedo. Es más fuerte.

Me pasó cuando vendí mi compañía y estaba en la tele. Y me fui. Es bueno, malo, no sé. Me trajo mil problemas, sin dudas. Pero tengo que hacer las coass que puedo hacer. Cosas que me dan fuego para seguir haciendo. A lo mejor soy un inutil. Pero esta decisión lo tenía que tomar.

Si uno no sirve para lo que fue elegido, se tiene que ir.

Gracias.”

LA NACION