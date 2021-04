Boca. Qué dicen en el Consejo de Fútbol de Riquelme sobre la renuncia de Mario Pergolini

Parecía un miércoles tranquilo. De hecho, las últimas horas, post empate con Independiente, no habían arrastrado demasiadas repercusiones. Sin embargo, en Boca explotó la bomba de la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia del club. Ese ratito de paz generalmente no le seduce a Boca y prefiere ir por el camino del temblor. Está claro que del lado del experto en medios de comunicación quedaron expuestos los integrantes del Consejo de Fútbol. Ahora bien, ¿qué dicen del lado de enfrente?

Según los trascendidos, el estallido de semejante noticia tuvo, entre otras cosas, una fuerte discusión que no incluyó a Juan Román Riquelme: el propio Pergolini, en su cuenta de Instagram, deslizó que no tuvo ningún problema con el vicepresidente, aunque claro que fue un video para ratificar su portazo y calmar los ánimos. Los rumores apuntan a que los acompañantes de Riquelme (Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado) sí habrían protagonizado una discusión con el ahora ex vicepresidente.

Desde ese sector que se ocupa del fútbol de Boca no revelan ese supuesto cruce y permanecen sorprendidos por el bombazo. Lo que sí dejan entrever es que efectivamente había existido un conflicto -hace poco tiempo- por el pedido de Pergolini de tener a más jugadores entrevistados en el canal oficial de Boca, proyecto que comenzó hace poco más de un mes pero al que sentía que le estaba faltando algo importante como los protagonistas. El Consejo se lo negaba y ahí hubo un cortocircuito. “Es increíble que se haya ido, justo en el momento en el que ya habíamos arreglado todo lo vinculado a que tuviera jugadores a disposición para el canal”, le confirman a LA NACION desde el lado de Riquelme el arreglo reciente. Y agregan algo que los hinchas vieron en los últimos días: “Tuvieron a Zambrano y el gol que le hizo a Independiente les vino justo para poder darlo esta semana. Y lo hicieron”.

Mario Pergolini había tenido la idea de crear el canal oficial de Boca, uno de los cortocircuitos que tuvo con algunos integrantes del Consejo de Fútbol.

Claro que en las últimas horas había surgido una situación extraña: la promoción oficial de una nueva cuenta de Instagram -paralela al canal oficial- acerca de los trabajos en el predio de Ezeiza, con una frase llamativa: “Eso que tanto esperaste... ver al club que amás, como nunca lo viste antes”. Aunque parezca provocativo y, para muchos, lo que terminó colmando la paciencia del periodista, en el Consejo le restan importancia con un detalle importante: “Lo de Boca Predio hasta lo retwitteó la cuenta oficial de Twitter de Boca, que no está a cargo de nosotros”.

En realidad, la cuenta oficial directamente posteó la noticia, con frases y el video correspondiente. ¿Nadie, ni siquiera sus pares de comisión directiva, le consultaron a Pergolini el permiso o el aviso para dar esa publicación? ¿Es así como cuentan algunos, de que hay miedo o excesivo respeto hacia Riquelme y su gente?

Más historias.

Más fútbol.

Más Boca.



Desde este sábado vas a ver al club que amás como nunca lo viste.

Te esperamos... @bocapredio pic.twitter.com/oSV2W9Ny4M — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 30, 2021

La cuestión es que todo esto que aportan desde el Consejo de Fútbol hacia este medio concluye con el pensamiento de que “seguro se fue por otro motivo que no somos nosotros”. Pergolini desliza en su comunicado que “uno lleva propuestas que no puede llevar a cabo o no encuentra las formas de que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado”. Parece englobar, incluso, a otros dirigentes. Pero eso es algo que saben puertas adentro de Brandsen 805 y el predio de Ezeiza.

Pergolini renunció y para el Consejo existen otros malestares en los que ellos sienten que no tienen nada que ver.