Martín Liberman estalló contra los “veletas” por Ángel Di María: “Son unos caraduras”

El conductor de YouTube, Martín Liberman, calificó de “caraduras” y “sinvergüenzas” a los hinchas que ahora elogian al futbolista rosarino Ángel Di María, tras haber marcado el gol de la victoria en la final de la Copa América el último sábado en el Maracaná.

“¿Ahora todos querían a Di María? Ustedes en sus casas decían lo mismo que nosotros en los medios . ¡Dan asco de veletas! Nada peor que un hincha de fútbol detrás de un teclado”, escribió Liberman en su cuenta de Twitter. Además, el periodista indicó que los hinchas “en el asado decían cosas peores” que él.

Asimismo, acusó a los aficionados de “vende humo totales”. “Ahora creían en (Lionel) Scaloni, (Ángel) Di María y (Nicolás) Otamendi. Las cosas que debían decir en el café o con sus amigos ”, agregó.

El periodista consideró que Lionel Messi “jugó como nunca antes lo había hecho” y admitió que lo puso “muy feliz” verlo “levantar la copa”. “Los que piensan que no fui feliz viendo llorar a mi hijo, son unos pobres tipos. Soy más argentino que casi todos ustedes. (...) Mocosos que no saben limpiarse el cul... Soy periodista, ¡no ando con vinchas ni vendo humo!”, agregó.

En tanto, Liberman admitió que “el Messi de esta copa no permite crítica alguna, ni aún en su peor partido (por la final). Si el equipo llegó hasta acá fue por él . No habrá reclamos de esta parte”, dijo. Sobre sus críticas pasadas, Liberman justificó que le reclamaba a Messi “una prestación diferente porque entendía que estaba en condiciones de hacerlo”.

El cronista indicó que ahora “ejerce” el liderazgo , y antes no: “Él se bajó del poste , se desarmó, está grande, abraza a los pibes. Los quiere, los guía, los alienta. Es su referente ”.

Por último, el animador definió a la última versión de Messi como “brillante” , porque su talento habitual, “cuando las cosas no le salieron, fue el que mas aguanto, peleó, corrió, guio a sus compañeros” y hasta “protestó con los árbitros”. “Ante este Messi, me rindo . Ante el anterior, no. Tenía una asignatura pendiente. No conmigo, con él ”, concluyó.

