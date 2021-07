Toti Pasman le respondió a Marcelo Gallardo luego de que hablara de “miserables”

El conductor de Radio La Red, Toti Pasman, se dio por aludido por las declaraciones de Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, quien cruzó a “los miserables” que interpretaron que se postuló para dirigir la Selección Argentina en la última entrevista que le concedió a ESPN.

En el programa El show del fútbol, Pasman dijo el domingo que las palabras de Gallardo fueron “de mal gusto” : “Me parece que le serruchó el piso mal a Scaloni. (...) Quizás te prestaste a una campaña, una operación, porque lo vieron débil a Scaloni”, lanzó.

Pasman anunció que le contestaría a Gallardo porque dijo que no escuchó a ningún otro periodista decir que “no tuvo códigos”, y que “fue un serrucho”.

Toti cuestionó que el técnico haya “salido a aclarar” su posición: “El viernes le dio una nota al ‘Pollo’ Vignolo. El lunes salió a aclarar en un medio partidario de River que no se había postulado. Cuando vos salís a aclarar, es que las cosas no están tan claras”. A su vez, tildó la entrevista a Gallardo en ESPN como una “opereta” para llevarlo a la Selección, y que el entrenador se prestó a eso.

Toti Pasman y Marcelo Gallardo

“Le propongo un ejercicio al Muñeco: que le escriba a su excompañero ‘Pablito’ Aimar. Que lo llame y le pregunte cómo le cayó su declaración. O a Roberto Ayala, que también fue compañero. Por ahí, a Aimar y Ayala no les gustó tanto. Van a ser miserables ”, ironizó.

Por otra parte, Pasman consideró que Gallardo tiene una “lógica soberbia” para contestarle a sus críticos: “Cuando acá le cuestionamos que no hablaba después de los partidos, nos trató de oportunistas y mediocres. Cuando acá dije que no me gustó que se postule a la Selección trabajando Scaloni, soy un miserable. El que te critica es oportunista, mediocre o miserable. ¿No es mucho? ”, dijo.

El diálogo cómplice entre Oscar Ruggeri y Marcelo Gallardo, en su última entrevista en ESPN

Además, el periodista reafirmó su pensamiento sobre la postulación de Gallardo para Qatar 2022: “Su contrato termina a fin de año, y el año que viene hay un Mundial. Más clarito, echale agua ”.

A su vez, no renegó de quienes interpretaron que “Napoleón” manifestó su deseo de dirigir a la “Albiceleste” en el largo plazo, pero dijo que opinar distinto no lo hace “un miserable: “La manera de defenderse siempre es el palo. Lo criticas por una cosa, oportunista y mediocre. Por otra cosa, miserable. Pará un poco ”.

