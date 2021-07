Pasman cuestionó a Gallardo por sus declaraciones sobre la Selección Argentina: “Le serruchó el piso a Scaloni”

El conductor de El show del fútbol, “Toti” Pasman, cuestionó al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, por sus declaraciones sobre la Selección Argentina. En una entrevista con ESPN, el “Muñeco” dijo: “Me encantaría dirigir la Selección. (...) Levantar una Copa del Mundo es lo que sueña cualquier entrenador. A veces me despierto y digo: ‘¿Algún momento tendré eso?’. Me despierta mucho deseo y curiosidad, sé que en algún momento voy a tener esa posibilidad”, confesó.

Este domingo, Pasman definió las palabras de Gallardo como “de mal gusto”: “Me parece que le serruchó el piso mal a Scaloni. Vos, Muñeco, que te la pasás hablando de valores, no podás hacer lo que hiciste. Vos sabés que estuviste mal”, le dijo “Toti”. Y agregó: “Quizás te prestaste a una campaña, una operación, porque lo vieron débil a Scaloni”.

Pasman recordó que el contrato de Gallardo con River termina en diciembre y después “queda libre”: “El Mundial es en noviembre del año que viene. Gallardo no habla del 2026, del 2030, del 2034. Está hablando de Qatar. Termina su contrato y se tira a la pileta ”, dijo.

Además, el comentarista recordó que Gallardo “se molestó” cuando Hernán Crespo “se candidateó” para dirigir al primer equipo de River: “Con un colega trabajando, que ayer dirigió un partido, eso no se hace. Me parece que fue una actitud antitética y sin códigos ”, concluyó Pasman.

Pasman, sobre Messi: “Es el combo completo”

Por otra parte, el periodista de América TV destacó el trabajo de Lionel Messi en el seleccionado argentino: “Como vengo diciendo en este programa: hoy, es el combo completo: es la gaseosa, la hamburguesa, las papas fritas”, señaló.

“Siempre le pegó como los dioses a la pelota. Siempre gambeteó, siempre fue el mejor para pasar la pelota. Pero ahora, además, está liberado; está feliz, está líder del equipo. Eso, lo transmite. Es imposible no ilusionarse con del domingo que viene estemos festejando el título en el Maracaná ante Brasil”, añadió.

Por último, Pasman valoró que Messi cante el himno nacional argentino: “¡Cuántos años perdimos! Porque lo criticamos porque no cantaba el himno, y él se encaprichó en no cantarlo, y es hermoso . Es extraordinario, es divino. Y Messi, hoy, es líder. Crack fue siempre”, cerró.

