MasterChef Celebrity. De Los Pumas a Inglaterra, el fanatismo de Juanse por el deporte y la chicana de Damián Betular

La presencia de Juanse en MasterChef Celebrity 2 le agrega un condimento especial al programa que es un éxito desde su primera temporada. Es que el líder de Los Ratones Paranoicos es un emblema del rock argentino y suele sorprender a sus compañeros y al jurado con sus salidas ocurrentes. Pero, en los últimos capítulos, el cantante llamó la atención por otra particularidad que está ligada al deporte.

El rockero fue eliminado del certamen pero volvió tras el repechaje. Después de su regreso, fue en un capítulo que a los participantes les tocó ganarse minutos para cocinar haciendo diferentes prácticas deportivas. Juanse eligió patear la pelota de fútbol en un mini arco y le embocó.

Juanse con "la roja" Captura

Lo casual es que, ese mismo día, el vocalista usó una camiseta de la selección española, que ya ostentaba la estrella del único Mundial que la federación ibérica consiguió con “la roja”: Sudáfrica 2010.

Pero no se trató de la única vez que escogió para vestirse indumentaria deportiva. La semana siguiente, cuando los participantes fueron acompañados por una figura externa al reality y al rockero le tocó Nito Mestre de ayudante, Juanse volvió a optar por el mismo estilo.

El día en que los rockeros cocinaron juntos Captura

En esa ocasión, el líder de Los Ratones lució una camiseta retro de la selección de fútbol de Inglaterra, cuando todavía era auspiciada por Adidas. La casaca contaba con el escudo del país, el número 11 y un diseño que denotaba el estilo de las remeras de antes.

Juanse con la remera de la selección inglesa Captura

La camiseta de Inglaterra que usó el rockero Captura

Sin embargo, hasta el momento el artista no había vestido los colores celeste y blanco, lo que finalmente lució en el capítulo de anoche. El lunes, Juanse se puso la que usaron Los Pumas en el Mundial de Rugby de 2007, en Francia, cuando consiguieron el tercer puesto.

El cantante usó la camiseta de Los Pumas del Mundial de 2007 Captura

En la espalda, el cantante de rock tenía el número 12, que es el que usó y llevó a lo más alto Felipe Contepomi. Si bien en ese entonces el ex Newman iba a llevar la 10, fue una decisión de último momento del DT Marcelo Loffreda, que sorprendió con Juan Martín Hernández como apertura, la que provocó el cambio hacia la 12.

Juanse eligió la 12 de Contepomi Captura

“Me encanta porque estás como vestido de escarapela hoy”, le dijo Damián Betular al vocalista cuando se acercó a su isla. “¿En serio?”, contestó él y el jurado retrucó: “Sos como una escarapela gigante”. Lo cierto es que el participante usó la camiseta que llevó a lo más alto a la selección de rugby argentina y que además tenía una dedicatoria especial que decía: “Para Juanse”.

El detalle del rockero vinculado a Los Pumas no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su extrañeza hacia la relación entre el artista y el rugby, aunque alguno acotó: “Juanse tiene la 12 de Contepomi, hoy gana”. Sin embargo, esa noche no tuvo suerte y tuvo que recoger su delantal negro para defenderse y no caer en la gala de eliminación del domingo.

LA NACION